La receta de cena sin horno ideal para el verano: rápida, fresca y lista en 15 minutos

Cuando el calor del verano se vuelve intenso, elegir una cena liviana y refrescante es clave para evitar la pesadez y mejorar el descanso. En esos días, conviene optar por recetas simples y bien hidratantes, como estos wraps frescos sin horno.
Ideales para preparar en minutos y sin sumar más temperatura a la cocina, la receta de los wraps sin horno son prácticos, frescos y perfectos para quienes buscan algo rápido pero nutritivo.
Con una combinación de lechuga, atún y un suave aderezo de yogur, se convierten en una cena equilibrada entre proteína magra y vegetales crujientes. Aportan saciedad sin resultar pesados, algo fundamental en noches calurosas.
Además, permiten sumar ingredientes con alto contenido de agua, como pepino o tomate, para potenciar la hidratación. En definitiva, son una receta de cena de verano que funciona siempre y no requiere ninguna cocción.
Beneficios de los wraps sin horno: la receta fresca del verano
Los wraps sin cocción se preparan con lechuga y pepino, que aportan hidratación extra al organismo y son ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración.
Al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, los wraps se digieren rápidamente, facilitando el sueño en noches calurosas. Además, no hace falta encender el horno para prepararlos.
Receta de wraps de lechuga y atún sin horno
Ingredientes:
- 1 planta de lechuga repollada o capuchina
- 1 lata de atún al natural
- 1 palta mediana
- 1 pepino
- 1 pote de yogur natural (sin azúcar)
- Jugo de 1/2 limón
- Menta fresca
- Sal y pimienta.
Cómo preparar la receta de wraps sin cocción, paso a paso
- Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera.
- A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino.
- Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro.
- Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.
Los wraps frescos de lechuga y atún son ideales para acompañar con una limonada casera con jengibre y mucho hielo.