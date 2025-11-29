La receta de cena sin horno ideal para el verano: rápida, fresca y lista en 15 minutos

wraps de lechuga y atún (2) Los wraps de lechuga y atún son una opción liviana y refrescante para enfrentar las noches de calor sin complicaciones.

Además, permiten sumar ingredientes con alto contenido de agua, como pepino o tomate, para potenciar la hidratación. En definitiva, son una receta de cena de verano que funciona siempre y no requiere ninguna cocción.

Beneficios de los wraps sin horno: la receta fresca del verano

Los wraps sin cocción se preparan con lechuga y pepino, que aportan hidratación extra al organismo y son ideales para recuperar líquidos perdidos por la transpiración.

Al no tener harinas refinadas ni grasas pesadas, los wraps se digieren rápidamente, facilitando el sueño en noches calurosas. Además, no hace falta encender el horno para prepararlos.

wraps de lechuga y atún Los wraps sin horno son una cena rápida y saludable que se convierte en un aliado del verano.

Receta de wraps de lechuga y atún sin horno

Ingredientes:

1 planta de lechuga repollada o capuchina

1 lata de atún al natural

1 palta mediana

1 pepino

1 pote de yogur natural (sin azúcar)

Jugo de 1/2 limón

Menta fresca

Sal y pimienta.

Cómo preparar la receta de wraps sin cocción, paso a paso

Primero, en un bol pequeño, mezcla el yogur natural con el limón, la menta, la sal y la pimienta. Si quieres, puedes sumar un diente de ajo picado. Reserva en la heladera. A continuación, escurre bien el atún. En un recipiente, mézclalo con la palta pisada y el pepino. Usa las hojas de lechuga como si fueran tortillas de harina y coloca una cucharada de la mezcla de atún en el centro. Para terminar, baña los wraps con la salsa de yogur fría y ciérralos con ayuda de un palillo.

Los wraps frescos de lechuga y atún son ideales para acompañar con una limonada casera con jengibre y mucho hielo.