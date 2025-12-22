Cómo preparar Salmorejo: la sopa fría, riquísima y cremosa con solo 6 ingredientes

Aunque pueda sorprender, el salmorejo es ideal para cualquier momento del año. Se trata de una crema fría muy similar al gazpacho, aunque más densa, y emparentada con preparaciones tradicionales como la mazamorra. Su sabor equilibrado y su carácter refrescante la convierten en una sopa sabrosa.

Como toda receta clásica, el salmorejo tiene múltiples versiones: hay quienes suman ingredientes para personalizarlo o darle un giro moderno. Sin embargo, la preparación tradicional sigue siendo la más elegida. En esta nota, te contamos cómo hacer esta sopa cordobesa de España de manera simple, respetando la esencia de la cocina española.