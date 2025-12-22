Cómo preparar Salmorejo: la sopa fría, riquísima y cremosa con solo 6 ingredientes

El salmorejo es una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía de España y un verdadero símbolo de la ciudad de Córdoba. Esta sopa fría, de textura espesa y sabor intenso, representa la identidad culinaria andaluza y se destaca por su sencillez, ya que se prepara con pocos ingredientes y en muy poco tiempo.
Aunque pueda sorprender, el salmorejo es ideal para cualquier momento del año. Se trata de una crema fría muy similar al gazpacho, aunque más densa, y emparentada con preparaciones tradicionales como la mazamorra. Su sabor equilibrado y su carácter refrescante la convierten en una sopa sabrosa.
Como toda receta clásica, el salmorejo tiene múltiples versiones: hay quienes suman ingredientes para personalizarlo o darle un giro moderno. Sin embargo, la preparación tradicional sigue siendo la más elegida. En esta nota, te contamos cómo hacer esta sopa cordobesa de España de manera simple, respetando la esencia de la cocina española.
Receta del salmorejo: la sopa fría para el verano
ingredientes para 6 personas:
- 200 g de pan de hogaza
- 150 ml de aceite de oliva
- 1 kg de tomate
- 1 diente de ajo
- Sal, a gusto
A esta receta de salmorejo, puedes agregarle ingredientes extra para darle un toque distintivo: huevos, jamón, albahaca, entre otros.
Cómo preparar la receta de salmorejo: la sopa fría y cremosa
- Primero, lava los tomates y tritúralos luego de sacarle lo verde.
- A continuación, coloca el pan en un bol y cubre con el puré de tomates. Deja reposar durante 10 minutos.
- Luego, incorpora un diente de ajo y tritura todo junto.
- La consistencia de la sopa depende del gusto, pero se puede sumar más miga para hacerlo consistente o más agua de tomate.
- Para finalizar con la receta, agregar aceite de oliva al salmorejo.