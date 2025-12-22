Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo hacer lengua a la vinagreta: la receta que se sirve fría y lleva simples ingredientes

Esta receta de lengua a la vinagreta se hace con ingredientes de fácil acceso y sale para chuparse los dedos

Miguel Guayama
La lengua a la vinagreta es una receta que se consume todo el año, pero se prepara bastante para las fiestas de fin de año.

La lengua a la vinagreta es un plato que le encanta a casi todo el mundo, se sirve frío y es muy consumida en la Argentina, como así también en otros países sudamericanos, como Paraguay y Uruguay. Esta receta clásica se degusta mucho como entrada y es para chuparse los dedos.

Estamos hablando de una receta muy fresca de sencillos ingredientes, que las personas saborean todo el año y se caracteriza por tener un sabor intenso y muy sabroso.

Su paso a paso es fácil de realizar, que consiste en una preparación sencilla: se pone a hervir la lengua de la vaca, para luego pelarla, cortarla en rodajas y aliñar de la manera que se prefiera.

Así como se pueden saborear todo tipo de escabeches y encurtidos, la lengua a la vinagreta es tan rica que tranquilamente puede estar entre las cinco comidas típicas de los argentinos, cuando de entrada se habla.

La receta de lengua a la vinagreta se puede preparar de muchas maneras, hay una que comparte el sitio cookpad que es fácil sencilla de elaborar, con un resultado exquisito.

Receta de lengua a la vinagreta para chuparse los dedos

Ingredientes

  • 1 lengua de vaca
  • ½ taza de aceite
  • 1 taza de vinagre
  • 3 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de perejil
  • Sal
  • Pimienta
  • Laurel
  • Romero
  • Tomillo
Receta de lengua a la vinagreta, paso a paso

  1. Lo primero que se hace en esta receta, una verdadera delicia de la gastronomía argentina, es colocar en una cacerola u olla un poco de agua, laurel, romero y tomillo. Poner la lengua en la olla y cocinar por 3 horas. Con un tenedor, comprobar de vez en cuando si está tierna.
  2. Tras la cocción de la lengua, dejar enfriar y reposar, para que la piel se despegue con facilidad.
  3. Pelar la lengua retirándole la piel y llevar la heladera para que se enfríe.
  4. Cortar rodajas, ni tan finas ni tan gruesas. Si la lengua se corta estando caliente o tibia se desarmará, por lo que tiene que estar fría.
  5. En otro recipiente, mezclar ingredientes como perejil, sal, pimienta, ajo picado, vinagre y aceite, hasta que se unifiquen.
  6. Ir colocando en una bandeja las rodajas de la lengua e ir agregándole el aliño preparado.
  7. La lengua a la vinagreta es una receta que se puede consumir dentro de los cinco días a partir de la fecha de elaboración y siempre es conveniente guardarla en heladera.

