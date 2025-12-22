Cómo hacer lengua a la vinagreta: la receta que se sirve fría y lleva simples ingredientes

La lengua a la vinagreta es un plato que le encanta a casi todo el mundo, se sirve frío y es muy consumida en la Argentina, como así también en otros países sudamericanos, como Paraguay y Uruguay. Esta receta clásica se degusta mucho como entrada y es para chuparse los dedos.
Estamos hablando de una receta muy fresca de sencillos ingredientes, que las personas saborean todo el año y se caracteriza por tener un sabor intenso y muy sabroso.
Su paso a paso es fácil de realizar, que consiste en una preparación sencilla: se pone a hervir la lengua de la vaca, para luego pelarla, cortarla en rodajas y aliñar de la manera que se prefiera.
Así como se pueden saborear todo tipo de escabeches y encurtidos, la lengua a la vinagreta es tan rica que tranquilamente puede estar entre las cinco comidas típicas de los argentinos, cuando de entrada se habla.
La receta de lengua a la vinagreta se puede preparar de muchas maneras, hay una que comparte el sitio cookpad que es fácil sencilla de elaborar, con un resultado exquisito.
Receta de lengua a la vinagreta para chuparse los dedos
Ingredientes
- 1 lengua de vaca
- ½ taza de aceite
- 1 taza de vinagre
- 3 dientes de ajo
- 3 cucharadas de perejil
- Sal
- Pimienta
- Laurel
- Romero
- Tomillo
Receta de lengua a la vinagreta, paso a paso
- Lo primero que se hace en esta receta, una verdadera delicia de la gastronomía argentina, es colocar en una cacerola u olla un poco de agua, laurel, romero y tomillo. Poner la lengua en la olla y cocinar por 3 horas. Con un tenedor, comprobar de vez en cuando si está tierna.
- Tras la cocción de la lengua, dejar enfriar y reposar, para que la piel se despegue con facilidad.
- Pelar la lengua retirándole la piel y llevar la heladera para que se enfríe.
- Cortar rodajas, ni tan finas ni tan gruesas. Si la lengua se corta estando caliente o tibia se desarmará, por lo que tiene que estar fría.
- En otro recipiente, mezclar ingredientes como perejil, sal, pimienta, ajo picado, vinagre y aceite, hasta que se unifiquen.
- Ir colocando en una bandeja las rodajas de la lengua e ir agregándole el aliño preparado.
- La lengua a la vinagreta es una receta que se puede consumir dentro de los cinco días a partir de la fecha de elaboración y siempre es conveniente guardarla en heladera.