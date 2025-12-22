Cómo hacer lengua a la vinagreta: la receta que se sirve fría y lleva simples ingredientes

Estamos hablando de una receta muy fresca de sencillos ingredientes, que las personas saborean todo el año y se caracteriza por tener un sabor intenso y muy sabroso.

Su paso a paso es fácil de realizar, que consiste en una preparación sencilla: se pone a hervir la lengua de la vaca, para luego pelarla, cortarla en rodajas y aliñar de la manera que se prefiera.