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Trufas de chocolate blanco con leche condensada: la receta golosa con solo 4 ingredientes

Estas trufas de chocolate blanco y leche condensada son una receta fácil y tentadora, ideal para disfrutar en cualquier momento

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Las trufas de chocolate y leche condensada son una de las recetas golosas para disfrutar en otoño.

Las trufas de chocolate y leche condensada son una de las recetas golosas para disfrutar en otoño.

Las trufas de chocolate blanco y leche condensada son una de las recetas más fáciles y tentadoras para preparar en casa. Con una textura suave, un sabor dulce y una elaboración rápida, este postre se ha convertido en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

La combinación de chocolate blanco y leche condensada da como resultado unas trufas cremosas por dentro y delicadas al paladar. Además, el coco rallado aporta un toque de sabor y una textura especial que realza cada bocado y las distingue de otras recetas dulces.

Estas trufas caseras requieren pocos ingredientes y muy poco tiempo de preparación. Gracias a la mezcla de chocolate, leche condensada, manteca y coco rallado, podrás obtener un postre perfecto para acompañar una infusión, compartir en reuniones o sorprender con un regalo hecho en casa.

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Receta para hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco

Ingredientes:

  • 200 g de chocolate blanco
  • 200 g de coco rallado
  • 300 g de leche condensada
  • 30 g de manteca

Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 35 trufas de chocolate blanco y leche condensada, aproximadamente.

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Trufas de leche condensada y chocolate blanco: la receta fácil

  1. Para comenzar con la receta, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
  2. A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca.
  3. Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.

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