Trufas de chocolate blanco con leche condensada: la receta golosa con solo 4 ingredientes

Las trufas de chocolate blanco y leche condensada son una de las recetas más fáciles y tentadoras para preparar en casa. Con una textura suave, un sabor dulce y una elaboración rápida, este postre se ha convertido en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
La combinación de chocolate blanco y leche condensada da como resultado unas trufas cremosas por dentro y delicadas al paladar. Además, el coco rallado aporta un toque de sabor y una textura especial que realza cada bocado y las distingue de otras recetas dulces.
Estas trufas caseras requieren pocos ingredientes y muy poco tiempo de preparación. Gracias a la mezcla de chocolate, leche condensada, manteca y coco rallado, podrás obtener un postre perfecto para acompañar una infusión, compartir en reuniones o sorprender con un regalo hecho en casa.
Receta para hacer Trufas de leche condensada y chocolate blanco
Ingredientes:
- 200 g de chocolate blanco
- 200 g de coco rallado
- 300 g de leche condensada
- 30 g de manteca
Las cantidades de los ingredientes mencionados rinden para 35 trufas de chocolate blanco y leche condensada, aproximadamente.
Trufas de leche condensada y chocolate blanco: la receta fácil
- Para comenzar con la receta, funde el chocolate a baño María, removiendo para que no se pegue. A eso, agrega la manteca troceada y deja que se integre, mezclando de vez en cuando. Agrega la leche condensada y mezcla bien.
- A continuación, agrega la mitad del coco rallado y mezcla bien. Lleva la pasta a otro recipiente y guarda en la heladera hasta que se enfríe y endurezca.
- Para finalizar, en un recipiente, coloca el resto del coco. Retira la preparación de la heladera y forma bolitas del mismo tamaño. Reboza las trufas de leche condensada y chocolate blanco por el coco rallado y colócalas en una bandeja para presentar.