Trufas de chocolate blanco con leche condensada: la receta golosa con solo 4 ingredientes

La combinación de chocolate blanco y leche condensada da como resultado unas trufas cremosas por dentro y delicadas al paladar. Además, el coco rallado aporta un toque de sabor y una textura especial que realza cada bocado y las distingue de otras recetas dulces.

Estas trufas caseras requieren pocos ingredientes y muy poco tiempo de preparación. Gracias a la mezcla de chocolate, leche condensada, manteca y coco rallado, podrás obtener un postre perfecto para acompañar una infusión, compartir en reuniones o sorprender con un regalo hecho en casa.