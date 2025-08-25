"El resultado es lo que te queda, pero creo que evolucionamos desde el juego y tenemos que cambiar el chip lo antes posible. Tenemos semanas largas para trabajar, que es lo que queremos después de cuatro partidos de alto voltaje, con una adrenalina y una concentración distinta, ante rivales importantes. Estamos en un mini torneo en el que ahora nos quedan diez fechas y tenemos que empezar a ganar para salir de esta situación", asumió el ex defensor.
Para Ribonetto la ansiedad de la gente en el Gambarte es contraproducente
Walter Ribonetto reconoció que el plantel está golpeado anímicamente: "Necesitamos seguir potenciando a lo que están bajos, levantar el nivel de confianza, jugar más simple, y a partir de ahí empezar a hacer lo más complejo. Por momentos queremos conducir mucho y a veces hay que jugar más fácil porque la situación amerita y no es un tema menor el de jugar otra vez en este estadio. No es fácil, entiendo la gente está ansiosa y nosotros también somos los primeros que queremos ganar, pero muchas veces es contraproducente porque hay muchos jóvenes y esta cancha hoy está influyendo de una manera distinta a lo que era jugar en el estadio, pero bueno vamos a trabajar, necesitamos ese día a día, estar más juntos que nunca, porque de eso se trata, y así lo vamos a sacar adelante".
Embed - EL FORTÍN DERROTÓ AL TOMBA EN MENDOZA Y SE PRENDE EN LA PELEA | Godoy Cruz 0-2 Vélez | RESUMEN
Respecto a los cuatro partidos difíciles que le tocaron para iniciar su ciclo, reconoció: "Entiendo que el contexto era muy difícil, teníamos los dos partidos de la Copa, el partido con River y este con Vélez que es un equipo que está en cuartos de final de la Libertadores. Si bien por ahí no se hizo el mejor partido, también es cierto que nos golpearon en los momentos justos y no fue un partido en el que hubo una gran diferencia en cuanto a lo futbolístico. No es que nos generaron 10 situaciones o que fueron muy superiores".
Cuatro cortitas de Walter Ribonetto tras perder con Vélez
El poco tiempo de trabajo: "Yo sé que era muy complejo, pero si salía bien hoy estábamos hablando de otra cosa. Pero bueno, hay que trabajar, hablar mucho y necesitamos que todos estén bien. Hay una merma futbolística individual que se eleva a lo colectivo, entonces queremos empezar de cero y ahora tenemos una semana larga para el partido con Platense".
El primer objetivo: "El primer objetivo es empezar desde lo positivo, que nosotros tengamos esa confianza como para que a partir de ganar un partido se empiece a elevar todo y empiece a cambiar. Hoy estamos golpeados todos".
Poco tiempo de descanso: "Sentimos un poco el desgaste de jugar 4 partidos en 15 días. Ellos habían tenido un descanso más adecuado, habían jugado el martes y nosotros el jueves. No es una excusa, pero la tensión del partido de Mineiro no es poca cosa y ese partido de Copa hoy lo sufrimos. Pero ya está, no podemos hacer nada y a partir del miércoles tenemos 5 días de entrenamiento muy importantes para el partido de Platense.
Para salir adelante: "Me hago responsable del momento. Estamos acá para trabajar y empezar a hacernos fuertes, porque tenemos plantel como para hacerlo. Están obviamente pasando un bajón futbolístico que puede pasar, pero necesitamos cambiar lo más rápido posible porque estamos en una situación complicada".