Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz habló del presente del equipo que no es bueno.

El presidente de Godoy Cruz Alejandro Chapini habló tras la derrota ante Vélez, en el Feliciano Gambarte sobre la racha negativa que atraviesa el equipo, con cinco derrotas seguidas y una posición muy incómoda en la tabla anual donde ha sumado solo 20 unidades.

Tomba.
Godoy Cruz no le levanta cabeza, este lunes volvió a perder.

Al titular del Tomba, como el resto de la dirigencia, se mostró preocupado por este presente impensado, pero manifestó su confianza en que el Tomba va a salir adelante.

Tras el encuentro de este lunes el dirigente aseguró: "Muchas veces en el fútbol argentino no es fácil salir de una mala racha. Esperemos pronto poder cortarla. Vamos a salir adelante y el lunes tenemos una nueva oportunidad con Platense".

"Estos cuatro partidos que hemos jugado en pocos días los hemos sufrido. Nos ha faltado recambio", agregó.

Sobre la posición que ocupa el Tomba tabla anual opinó: " No quiero ni pensar en eso. Estamos mentalizados en salir adelante y nos quedan diez partidos, cinco de local y cinco de visitante. Nos va ir bien".

Alejandro Chapini y el posible pase de Santino Andino

Sobre la oferta que llegó desde el Olympiakos de Grecia por Santino Andino, la joyita que tiene el Tomba, circuló la información de que el conjunto griego elevó la propuesta y ahora espera la respuesta de la dirigencia tombina.

Santino andino
Alejandro Chapini habló de Santino Andino.

Sobre el tema Chapini reconoció: "Es una oferta importante, pero nosotros creemos que se tiene que quedar al menos hasta fin de año. Es un jugador muy importante y lo queremos mantener en el plantel".

Lo que viene para Godoy Cruz

Por la 7ma fecha Godoy Cruz visitará al campeón Platense, el próximo lunes 1 de septiembre desde las 19.15 y luego jugará dos partidos de local ante Barracas Central e Instituto de Córdoba.

Hasta el momento en seis fechas disputadas ha sumado solo tres unidades y no ha ganado en el torneo ya que acumula tres derrotas y tres empates.

