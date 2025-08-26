Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El clima

El pronóstico para Mendoza anticipó un martes con buen tiempo y una máxima de 23°C

El viernes volverá el frío y se anunciaron lluvias que se extenderán hasta el sábado

Por UNO
El pronóstico del tiempo anunció un martes con temperaturas que llegarán a los 23°C en Mendoza.
El pronóstico del tiempo anunció un martes con temperaturas que llegarán a los 23°C en Mendoza.Foto: Gentileza Celia Duek

En su informe del pronóstico del tiempo para Mendoza, la Dirección de Contingencias Climáticas adelantó que este martes 26 de agosto será un día cálido con una máxima de 23°C. Las temperaturas agradables se extenderán hasta el fin de semana, cuando se pronostican lluvias y frío.

La información para este martes se completa con el anticipo de una jornada con poco cambio de la temperatura y cielo algo nublado, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 23°C | Mínima: 8°C.

Para el miércoles, se espera la continuidad de los días agradables.

El reporte meteorológico indica que habrá tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C.

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño
El pron&oacute;stico anticip&oacute; un martes soleado y con temperaturas c&aacute;lidas.

El pronóstico anticipó un martes soleado y con temperaturas cálidas.

El pronóstico anticipó lluvias para el viernes y el sábado

Hasta el jueves, las temperaturas serán agradables y el viernes se espera un descenso de la temperatura y la presencia de lluvias.

El pronóstico para el anteúltimo día de la semana, anunció tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C.

El viernes 29 de agosto será un día parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C.

Finalmente, el sábado estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C.

Temas relacionados:

Te puede interesar