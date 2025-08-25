ANSES difundió el calendario de pago a jubilados en septiembre

ANSES difundió el calendario de pago a jubilados en septiembre

ANSES sorprendió al anunciar la fecha de pago a todos los jubilados en septiembre, incluso antes de oficializar la del resto de las categorías.

Vale recordar que, en septiembre, ANSES pagará a todos los jubilados con un aumento del 1,9% en sus haberes, mientras que aquellos que reciben la mínima, también verán depositado un bono de $70.000 en sus cuentas.

ANSES: las fechas de pago a jubilados en septiembre 2025

Desde ANSES confirmaron que todos los jubilados van a comenzar a cobrar desde el segundo lunes de septiembre, quedando el calendario de pago de esta manera:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.
Cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en septiembre

Con el aumento del 1,9%, los jubilados ya tienen confirmado de cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en septiembre.

De hecho, desde el organismo confirmaron que la jubilación mínima será de $320.277,18 y se le suma el bono de $70.000, mientras que la máxima ascenderá a $2.155.162,17.

