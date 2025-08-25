Vale recordar que, en septiembre, ANSES pagará a todos los jubilados con un aumento del 1,9% en sus haberes, mientras que aquellos que reciben la mínima, también verán depositado un bono de $70.000 en sus cuentas.
Desde ANSES confirmaron que todos los jubilados van a comenzar a cobrar desde el segundo lunes de septiembre, quedando el calendario de pago de esta manera:
Con el aumento del 1,9%, los jubilados ya tienen confirmado de cuánto será la jubilación mínima y máxima de ANSES en septiembre.
De hecho, desde el organismo confirmaron que la jubilación mínima será de $320.277,18 y se le suma el bono de $70.000, mientras que la máxima ascenderá a $2.155.162,17.