Vale recordar que, en septiembre, ANSES pagará a todos los jubilados con un aumento del 1,9% en sus haberes, mientras que aquellos que reciben la mínima, también verán depositado un bono de $70.000 en sus cuentas.

anses, jubilados ANSES dio a conocer las fechas de pago a jubilados

ANSES: las fechas de pago a jubilados en septiembre 2025

Desde ANSES confirmaron que todos los jubilados van a comenzar a cobrar desde el segundo lunes de septiembre, quedando el calendario de pago de esta manera: