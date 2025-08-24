Jubilados y pensionados ya saben cuánto cobran en septiembre

ANSES posa su mirada en el mes de septiembre, mientras termina de pagar lo correspondiente a agosto, y para ello ya tiene algunas confirmaciones. Jubilados y pensionados son los protagonistas de la reciente novedad, y es que este grupo de beneficiarios conocen su nueva mensualidad para el octavo mes del 2025.

El gobierno de Javier Milei adelantó el nuevo aumento que recibirán los beneficiarios de ANSES durante el mes de septiembre, con la novedad de que será mayor al recibido en agosto. Además de conocer las fechas en las que cobrarán, el ente nacional reveló el monto que jubilados y pensionados pasarán a cobrar el mes entrante.

jubilados pensionados anses (1)
Los jubilados y pensionados recibieron la confirmación más esperada de ANSES: cuánto cobrarán en septiembre con el aumento

ANSES: estas son las fechas de pago de jubilados y pensionados en septiembre

Si bien ANSES anuncia el calendario de pago a finales de mes, los jubilados y pensionados son los únicos beneficiarios que conocen las fechas en las que se acreditarán sus haberes durante el mes de septiembre.

Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 19 de septiembre
jubilados pensionados anses
Este aumento de ANSES llega con la novedad de las fechas de pago confirmadas para jubilados y pensionados en septiembre

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

ANSES anunció el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en septiembre

Tras la confirmación por parte del INDEC de la nueva inflación del gobierno de Javier Milei, se conoció el porcentaje de aumento que impactará en las mensualidades de los beneficiarios de ANSES durante el mes de septiembre. De aquí surgen dos novedades, una positiva y una negativa: llega con un pequeño incremento a diferencia de agosto, pero sigue siendo menor al 2%.

La información oficial asegura que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES será del 1,90%. Hay que recordar que vienen de recibir un incremento del 1,62% durante agosto.

Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos en septiembre:

  • Jubilación mínima: $390.277,17 ($320.277,17 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74 ($256.221,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $294.194,02 ($224.194,02 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional).
  • Jubilación máxima: $2.155.162,17

