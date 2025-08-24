Las fechas en las que ANSES pagará a los jubilados y pensionados en septiembre son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Jubilación mínima

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre

jubilados pensionados anses Este aumento de ANSES llega con la novedad de las fechas de pago confirmadas para jubilados y pensionados en septiembre

Jubilados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

ANSES anunció el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en septiembre

Tras la confirmación por parte del INDEC de la nueva inflación del gobierno de Javier Milei, se conoció el porcentaje de aumento que impactará en las mensualidades de los beneficiarios de ANSES durante el mes de septiembre. De aquí surgen dos novedades, una positiva y una negativa: llega con un pequeño incremento a diferencia de agosto, pero sigue siendo menor al 2%.

La información oficial asegura que el aumento para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES será del 1,90%. Hay que recordar que vienen de recibir un incremento del 1,62% durante agosto.

Teniendo en cuenta este aumento que efectuará ANSES en septiembre, jubilados y pensionados cobrarán los siguientes montos en septiembre: