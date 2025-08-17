PAMI sorprende con una importante decisión sobre los jubilados

Ante las constantes noticias y denuncias de estafas a jubilados, PAMI decidió tomar cartas en el asunto para buscar resguardar la integridad física y económica de los adultos mayores. La obra social recordó a sus afiliados que la gestión de los distintos programas y beneficios no cuenta con intermediarios ni cobra por servicios ni ofrece promociones. PAMI tampoco se comunicará para solicitar datos bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.

Desde PAMI recordaron también que hay algunas alertas que pueden seguir los jubilados afiliados ante llamadas u ofertas extrañas vinculadas a la obra social de adultos mayores. Para evitar ser víctimas de estafas se recomienda saber:

PAMI señala que los únicos canales de contacto son los oficiales

PAMI nunca va a llamar o enviar un mensaje de texto

Las redes sociales de PAMI cuentan con una tilde que las acredita como verificadas

PAMI no te pedirá información personal

Cualquier tipo de trámite es iniciado por el afiliado, un familiar o apoderado

pami (22).jpg Desde PAMI oficializaron las vías para denunciar estafas

Atención jubilados de PAMI: esto debes saber para no ser víctima de una estafa

El comunicado que lanzó PAMI, tiene como objetivo reforzar las distintas tareas de la obra social de adultos mayores para evitar que los jubilados y pensionados afiliados sean víctimas de estafas. El organismo, ANSES o Banco Nación, son de las principales entidades utilizadas por los malvivientes en este tipo de acciones.

Algunas de las nuevas recomendaciones de PAMI están vinculadas a servicios que han sido renovados para los jubilados, como ocurre con la aplicación Mi PAMI. Los consejos para no ser víctimas de estafas son los siguientes:

El bot de Whatsapp PAMI, de la obra social, también tiene una tilde de verificación

La página oficial es www.pami.org.ar, desde la que es posible hacer trámites y conocer más sobre las prestaciones médicas

Aparece la aplicación Mi PAMI, donde los únicos puntos de descargas oficiales son los de aplicaciones Android (Play Store) e IOS (App Store)

Se recomienda que si el jubilado advierte que puede ser víctima de una estafa vinculada a PAMI se debe cortar la comunicación de inmediato y realizar el reclamo llamando al 138 PAMI Escucha y Responde o a través de los canales oficiales del Instituto.