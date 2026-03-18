Odontólogos de PAMI limitaron la atención a afiliados porque aseguran que por cada práctica les pagan $372

El Pami también debe recomponer los servicios de los odontólogos. Las cápitas que paga PAMI por prácticas odontológicas generales son de 372 pesos, afirman algunos profesionales. Foto ilustrativa

Una prestación que los odontólogos consideran inviable

Los profesionales aseguran que con los valores actuales el sistema dejó de ser sostenible. La cápita -el monto que se paga por cada atención médica- quedó muy por debajo de los costos reales de trabajo, que incluyen insumos, equipamiento y mantenimiento de consultorios.

Desde APPAMIA explicaron que, en la práctica, los odontólogos terminan absorbiendo buena parte de los costos para poder seguir atendiendo a los afiliados.

Algo similar ocurre con los tratamientos que requieren prótesis dentales. En esos casos, PAMI paga al odontólogo 120.000 pesos por todo el proceso de rehabilitación del paciente.

Sin embargo, ese monto prácticamente se destina en su totalidad a pagar el trabajo del protesista. De esta manera, el profesional que atiende al paciente, realiza el seguimiento y coloca la prótesis termina sin recibir ingresos por ese trabajo.

Restricciones en prácticas y demoras en los pagos

A este escenario se suma otro problema que mencionan los profesionales: las limitaciones en algunas prácticas. Por ejemplo, las radiografías panorámicas que suelen ser necesarias para iniciar tratamientos odontológicos.

Según indicaron, en lugar de habilitar la cantidad de estudios que realmente se necesitan para atender la demanda de los afiliados, el sistema fija cupos que terminan siendo insuficientes.

Además, los odontólogos denunciaron demoras en los pagos. Si bien durante mucho tiempo las prestaciones se abonaban en tiempo y forma, aseguran que esa situación cambió.

De hecho, para poder cobrar las atenciones realizadas en enero y las prótesis correspondientes a octubre y noviembre de 2025, los profesionales tuvieron que enviar una carta documento al organismo.

Finalmente, esas prestaciones fueron abonadas este jueves 12 de marzo, pero el reclamo sigue en pie. Los profesionales se plantearon que, para cobrar, ellos no pueden estar presentando todos los meses cartas documento.

La respuesta del PAMI y el impacto en los afiliados

Este viernes, representantes de los odontólogos se reunieron con funcionarios de PAMI para plantear la situación. Según contaron los profesionales, la respuesta oficial fue que "tengan paciencia" porque el contexto económico es complejo.

Sin embargo, en el encuentro no se dieron plazos concretos ni se anunciaron medidas para resolver el conflicto.

Mientras tanto, la medida de atender solo urgencias impacta en miles de afiliados. Entre ellos hay principalmente adultos mayores, pero también personas con discapacidad y familiares de pensionados que dependen de esta cobertura.

Los odontólogos de PAMI advirtieron que, si el conflicto se prolonga, el problema se irá agravando. Las prácticas que hoy no se están realizando se irán acumulando y, cuando el sistema vuelva a funcionar con normalidad, la demanda será todavía mayor.