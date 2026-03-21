PAMI: cómo se cambia el médico de cabecera y cuándo se verá reflejado

También se puede llevar a cabo de manera presencial en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada jubilado y pensionado (para una mejor atención saca un turno online).

medico1 El médico de cabecera es la puerta de entrada a todas las prestaciones y servicios médicos de PAMI.

La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado

En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada

En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar

PAMI: en qué momento del mes se verá reflejado el cambio del médico de cabecera

Si el trámite de cambio de médico de cabecera se inicia entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.

El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.

Qué hace el médico de cabecera del PAMI

El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria, evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades. También indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos para los jubilados.

Además, el médico hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.