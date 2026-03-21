PAMI: cómo se cambia el médico de cabecera y cuándo se verá reflejado

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, permite que los jubilados afiliados puedan cambiar de médico de cabecera una vez asignado que se le asignó el profesional. El trámite se realiza de manera presencial en una agencia del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) o vía web.
Si el jubilado afiliado desea cambiar el médico de cabecera desde la web del PAMI, la forma más fácil y rápida, hay que tener en cuenta que la modificación se hará efectiva dependiendo del momento del mes que lo solicite (ver más abajo).
Así se cambia el médico de cabecera en PAMI
Los afiliados al PAMI que deseen realizar el trámite de cambio de médico de cabecera lo pueden hacer desde la web de la obra social en www.pami.org.ar/tramite/cambio-medico.
También se puede llevar a cabo de manera presencial en la correspondiente Agencia PAMI que tenga asignado cada jubilado y pensionado (para una mejor atención saca un turno online).
La documentación necesaria para el trámite de cambio de médico de cabecera es la siguiente:
- Documento Nacional de Identidad con domicilio actualizado
- En caso de que el trámite lo realice la persona apoderada, deberá presentar además su DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada
- En caso de que el trámite lo realice una persona que designe la persona afiliada, deberá presentar además su DNI y una nota de autorización firmada, donde se aclare el cambio a realizar
PAMI: en qué momento del mes se verá reflejado el cambio del médico de cabecera
Si el trámite de cambio de médico de cabecera se inicia entre el 1 y el 20 del mes, la modificación se verá reflejado a partir del primer día del mes siguiente. Si se hace entre el 21 y el 30, el cambio se impactará en el mes subsiguiente.
El trámite de cambio de médico de cabecera podrá realizarlo la persona afiliada al PAMI, su apoderado/a o familiar.
Qué hace el médico de cabecera del PAMI
El médico de cabecera del PAMI brinda atención ambulatoria en caso de ser necesaria, evalúa el estado de salud para prevenir y tratar enfermedades. También indica estudios diagnósticos y prescribe los medicamentos para los jubilados.
Además, el médico hace el seguimiento de los problemas de salud, realiza las derivaciones a especialistas si es necesario y asesora a los afiliados sobre el cuidado de la salud.