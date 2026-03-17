PAMI informa cómo elegir a los prestadores odontológicos

El Programa de Atención Médica Integral, popularmente más conocido como PAMI, da a conocer los pasos que deben realizar los jubilados y pensionados afiliados para elegir a un prestador odontológico si su dentista de cabecera no realiza una práctica específica. ¿Quiénes pueden recibir la atención odontológica a domicilio?
"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas a los jubilados y pensionados afiliados y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.
Con "Sonrisa Mayor" los adultos mayores cuentan con un odontólogo de cabecera para realizar consultas y prestaciones orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías orales frecuentes como caries y enfermedad periodontal. Además, es quien emite la Orden de Derivación para que puedas realizarte prácticas odontológicas con otros prestadores.
PAMI: cómo elegir a tus prestadores odontológicos
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) da a conocer en su página web cuáles son los pasos que deben seguir los jubilados y pensionados afiliados al PAMI para la elección de un prestador odontológico si su dentista de cabecera no lo realiza.
- 1. Sacar turno con el odontólogo de cabecera para realizar una consulta.
- 2. Si se necesita una práctica odontológica que el odontólogo de cabecera no realiza, se solicita una orden de derivación.
- 3. Luego se debe consultar la cartilla médica de PAMI y elegí al prestador de preferencia.
- 4. Por último, hay que guardar los datos del prestador y comunicarse con él para pedir un turno.
Las prácticas de libre elección disponibles son:
- Endodoncia
- Urgencias
- Alta Complejidad
- Rehabilitación
- Diagnóstico por imágenes
Quiénes pueden recibir la atención odontológica del PAMI a domicilio
Según el programa "Sonrisa Mayor" del PAMI, los únicos jubilados y pensionados que pueden acceder a la atención odontológica a domicilio son los afiliados con dificultades o impedimentos para movilizarse, afiliados institucionalizados o que requieran anestesia, monitoreo e internación.