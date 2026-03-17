PAMI informa cómo elegir a los prestadores odontológicos

"Sonrisa Mayor" es el programa nacional de atención odontológica integral de PAMI que garantiza las prestaciones odontológicas a los jubilados y pensionados afiliados y fortalece la prevención de las patologías bucodentales más frecuentes.

Con "Sonrisa Mayor" los adultos mayores cuentan con un odontólogo de cabecera para realizar consultas y prestaciones orientadas a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de patologías orales frecuentes como caries y enfermedad periodontal. Además, es quien emite la Orden de Derivación para que puedas realizarte prácticas odontológicas con otros prestadores.