 ANSES hizo oficial el monto para las Becas Progresar en septiembre

De acuerdo a la información oficial, esta convocatoria para ser beneficiario de las Becas Progresar finalizará el primero de septiembre, por lo que estamos en los últimos días para poder inscribirse. Los requisitos a cumplir son los siguientes:

Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

Ser alumno regular de una institución educativa.

Cumplir con los requisitos de edad y académicos.

Que la suma de los ingresos de tu grupo familiar no supere los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Para acceder, el trámite se debe realizar en la página web de las Becas Progresar. Recordá que, para postularte, vas a necesitar lo siguiente:

Contar con usuario propio en Mi Argentina . Encontrá más información y los pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina

Tener tus datos actualizados en ANSES

Becas Progresar: cuánto pagará en septiembre

Los beneficiarios de las Becas Progresar hace más de un año que no reciben un aumento en su mensualidad, y si bien es ANSES el encargado de acreditar los montos, los incrementos que anuncia mes a mes el ente nacional, no impactan en el programa para estudiantes.

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, y ANSES, confirmaron oficialmente que durante septiembre no habrá aumento para los titulares de las Becas Progresar, y es casi un hecho que no ocurrirá durante todo este 2025.

Mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera: