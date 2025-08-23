 ANSES hizo oficial el monto para las Becas Progresar en septiembre

 ANSES hizo oficial el monto para las Becas Progresar en septiembre

Las Becas Progresar están a punto de cerrar su segunda etapa de inscripciones del 2025, y los ojos se posan en las mensualidades que acreditará ANSES durante el mes de septiembre. La duda surge en si habrá finalmente un aumento en este monto.

Si bien la atención del gobierno de Javier Milei, está metida de lleno en la segunda convocatoria para ser beneficiario de las Becas Progresar, quienes ya reciben su mensualidad esperan confirmaciones sobre lo que llega el mes entrante. ANSES, el encargado de acreditar los haberes, anunció oficialmente el monto que pagará en septiembre, terminando con las dudas sobre un posible aumento.

Las Becas Progresar busca seguir sumando beneficiarios

Becas Progresar: cómo inscribirme y hasta cuando hay tiempo

A fines del mes de julio, el Ministerio de Capital Humano del gobierno de Javier Milei, quien maneja las Becas Progresar, anunció la segunda etapa de inscripciones para ser beneficiario del programa nacional destinado a estudiantes de secundaria y estudios superiores.

De acuerdo a la información oficial, esta convocatoria para ser beneficiario de las Becas Progresar finalizará el primero de septiembre, por lo que estamos en los últimos días para poder inscribirse. Los requisitos a cumplir son los siguientes:

  • Ser argentino nativo o naturalizado o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
  • Ser alumno regular de una institución educativa.
  • Cumplir con los requisitos de edad y académicos.
  • Que la suma de los ingresos de tu grupo familiar no supere los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Para ser beneficiario de las Becas Progresar, hay que cumplir obligatoriamente con requisitos

Para acceder, el trámite se debe realizar en la página web de las Becas Progresar. Recordá que, para postularte, vas a necesitar lo siguiente:

  • Contar con usuario propio en Mi Argentina. Encontrá más información y los pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina
  • Declarar un CBU o CVU a tu nombre
  • Tener tus datos actualizados en ANSES

Becas Progresar: cuánto pagará en septiembre

Los beneficiarios de las Becas Progresar hace más de un año que no reciben un aumento en su mensualidad, y si bien es ANSES el encargado de acreditar los montos, los incrementos que anuncia mes a mes el ente nacional, no impactan en el programa para estudiantes.

Es oficial: no habrá aumento para las Becas Progresar

El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, y ANSES, confirmaron oficialmente que durante septiembre no habrá aumento para los titulares de las Becas Progresar, y es casi un hecho que no ocurrirá durante todo este 2025.

Mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

  • 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
  • 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
  • 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

