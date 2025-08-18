ANSES-Becas-Progresar El Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se lo conoce popularmente como las Becas Progresar.

Becas Progresar: fechas de inscripción para la segunda convocatoria

Con la apertura de las inscripciones de la segunda convocatoria para las Becas Progresar 2025, aquellos estudiantes interesados que fueron rechazados en la primera ahora tienen la posibilidad de volver a anotarse durante este segundo llamado. De este modo, el Ministerio de Capital Humano revisará nuevamente si cumplen con las condiciones necesarias para acceder al Plan Progresar.

Las fechas de inscripción de la segunda convocatoria para las Becas Progresar son:

Progresar Superior (carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería): del 18 de agosto al 5 de septiembre

(carreras terciarias, universitarias y Progresar Enfermería): del 18 de agosto al 5 de septiembre Progresar Obligatorio (finalización de la escuela primaria y secundaria): hasta el 1° de septiembre

(finalización de la escuela primaria y secundaria): hasta el 1° de septiembre Progresar Trabajo (cursos de formación profesional): hasta el 30 de noviembre

Becas-Progresar-2025-calendario-de-pagos.jpg Las Becas Progresar buscan acompañar a los jóvenes para que terminen sus estudios. Hasta el 1 de septiembre se encuentra abierta la Segunda Convocatoria 2025 de la línea Progresar Obligatorio.

El Ministerio de Capital Humano aclara que los estudiantes beneficiarios de las Becas Progresar que recibieron el alta en la primera convocatoria 2025 no deben renovar su inscripción. Este grupo recién tendrá que hacer la renovación de su beca cuando se abran las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales

2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas

2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.

Cómo me inscribo a la línea "Progresar Obligatorio"

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer las fechas de inscripción para acceder a una de las líneas de las Becas Progresar: "Progresar Obligatorio". El periodo va desde el 4 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025 y está destinado a los alumnos regulares del nivel primario y secundario de 16 a 24 años de edad que cumplan con los requisitos del programa.

Para acceder, el trámite se debe realizar en la página web de las Becas Progresar. Recordá que, para postularte, vas a necesitar lo siguiente: