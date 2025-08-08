Inicio Sociedad ANSES
ANSES confirmó antes del fin de semana la noticia más esperada por los beneficiarios de las Becas Progresar

Antes del fin de semana, ANSES confirmó una de las noticias más esperada por todos los beneficiarios de las Becas Progresar en agosto 2025

ANSES confirmó antes del fin de semana la noticia más esperada por los beneficiarios de las Becas Progresar

ANSES confirmó antes del fin de semana la noticia más esperada por los beneficiarios de las Becas Progresar

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó antes del fin de semana una de las noticias más esperada por todos los beneficiarios de las Becas Progresar de cara al calendario de pagos de agosto 2025. Desde hace un par de meses que está disponible este nuevo e importante servicio para los becarios.

ANSES, que sigue realizando constantes cambios tanto en sus metodologías de trabajo para mejorar sobre todo en la atención de los diferentes titulares, dio a conocer detalladamente el calendario de pagos de las Becas Progresar según la terminación de DNI de cada beneficiario. Este es el tercer mes que el organismo los da a conocer.

Progresar es una beca educativa que llega de manera directa a cada destinatario, vinculada al cumplimiento de la regularidad en la asistencia a clase, a objetivos educativos y a la realización de actividades de extensión formativas.

ANSES confirmó antes del fin de semana la noticia más esperada por los beneficiarios de las Becas Progresar

ANSES, como lo muestra detalladamente en su página web, habilitó dentro de su sitio el calendario de pagos de las Becas Progresar. De esta manera, miles de titulares podrán encontrar todo lo relacionado a la fecha de cobro dependiendo de su correspondiente terminación de documento.

Vale recordar que el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) es una política pública que administra el Ministerio de Capital Humano destinada a jóvenes que quieran terminar sus estudios y formarse profesionalmente.

El Progresar (Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos) brinda apoyo para promover la formación académica y profesional. Se lo conoce popularmente como las Becas Progresar.

El calendario de pagos de agosto 2025 de las Becas Progresar comienza este lunes 11 y se extiende hasta el lunes 18, según la correspondiente terminación de DNI de cada beneficiario.

ANSES: calendario de pagos de las Becas Progresar 2025

Las Becas Progresar 2025, que se pagan mediante ANSES, tienen como objetivo acompañar a los jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.

Consultá las fechas de cobro del mes de agosto:

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del lunes 11 de agosto
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del martes 12 de agosto
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del miércoles 13 de agosto
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del jueves 14 de agosto
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 18 de agosto

Montos de las Becas Progresar 2025

Por otro lado, mediante la Resolución 388/2025 se confirmó que el monto de las Becas Progresar 2025 seguirá siendo de $35.000 y el tiempo de pago es durante doce (12) cuotas mensuales que se dividen de la siguiente manera:

  • 8 cuotas de $35.000. Un 20 % será retenido sujeto al cumplimiento de la regularidad, validada por tres certificaciones institucionales
  • 2 cuotas estímulo de $35.000. A pagarse al cierre del ciclo lectivo, sujetas a la realización de cursos y/o actividades de extensión formativas
  • 2 cuotas por mérito académico de $35.000. Para quienes finalicen el ciclo lectivo -en diciembre o febrero- sin adeudar materias

Para más información, podés ingresar en el siguiente link: argentina.gob.ar/progresar.

