Créditos del Banco Nación para jubilados: cuál es la cuota si pido 3 millones de pesos

Ingresar a la app (BNA+ para Banco Nación) o al sitio web del banco

Iniciar sesión con el usuario y clave digital

Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos personales"

Elegir el tipo de prestación (jubilación, AUH o SUAF)

Indicar el monto deseado (entre $100.000 y $3.000.000)

Seleccionar el plazo

Consultar la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total

Si se califica, avanzar con la solicitud de manera digital

banco nacion, plazo fijo (3)

Créditos del Banco Nación para jubilados de ANSES: cuánto pago de cuota si pido 3 millones de pesos

Además de ser una línea nueva y novedosa de créditos personales para jubilados de ANSES, la diferencia con la otra ofertas de préstamos del Banco Nación para este grupo es que cuenta con cuotas bajas. Este punto no pasa inadvertido para los adultos mayores, y es que permite que sean más accesibles, sin dejar de lado que son requisitos mínimos.

El monto máximo que se puede solicitar por este crédito personal del Banco Nación para los jubilados de ANSES es de 3 millones de pesos, y la consulta principal de esto apunta a la cuota que se pagará, teniendo en cuenta que puede pagarse hasta en 60 meses.

El valor inicial de la cuota por el crédito de 3 millones del Banco Nación para jubilados de ANSES es de cerca de $ 205.000.