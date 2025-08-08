Créditos del Banco Nación para jubilados: cuál es la cuota si pido 3 millones de pesos

Créditos del Banco Nación para jubilados: cuál es la cuota si pido 3 millones de pesos

La gran novedad del mes de agosto es una combinación perfecta de ANSES y Banco Nación para los jubilados, y es que se lanzó oficialmente una nueva línea de créditospersonales con varios puntos interesantes: hasta 3 millones de pesos y cuotas fijas.

Esta nueva línea de créditos personales trajo muchas dudas entre los jubilados de ANSES, y es que el Banco Nación detalló requisitos y paso a paso, pero la principal consulta fue por otro lado. La entidad bancaria reveló el monto de la cuota inicial que pagarán aquellos adultos mayores que soliciten el máximo de este préstamo, es decir, 3 millones de pesos.

anses, jubilados (28)

Paso a paso para solicitar el crédito para jubilados de ANSES del Banco Nación

Desde el Banco Nación detallaron cómo hacer para que los jubilados puedan solicitar esta línea de créditos personales. Las instrucciones son las siguientes:

  • Ingresar a la app (BNA+ para Banco Nación) o al sitio web del banco
  • Iniciar sesión con el usuario y clave digital
  • Seleccionar la opción "Créditos ANSES" o "Préstamos personales"
  • Elegir el tipo de prestación (jubilación, AUH o SUAF)
  • Indicar el monto deseado (entre $100.000 y $3.000.000)
  • Seleccionar el plazo
  • Consultar la cuota estimada, la tasa de interés y el costo financiero total
  • Si se califica, avanzar con la solicitud de manera digital
banco nacion, plazo fijo (3)

Créditos del Banco Nación para jubilados de ANSES: cuánto pago de cuota si pido 3 millones de pesos

Además de ser una línea nueva y novedosa de créditos personales para jubilados de ANSES, la diferencia con la otra ofertas de préstamos del Banco Nación para este grupo es que cuenta con cuotas bajas. Este punto no pasa inadvertido para los adultos mayores, y es que permite que sean más accesibles, sin dejar de lado que son requisitos mínimos.

El monto máximo que se puede solicitar por este crédito personal del Banco Nación para los jubilados de ANSES es de 3 millones de pesos, y la consulta principal de esto apunta a la cuota que se pagará, teniendo en cuenta que puede pagarse hasta en 60 meses.

El valor inicial de la cuota por el crédito de 3 millones del Banco Nación para jubilados de ANSES es de cerca de $ 205.000.

Temas relacionados:

Te puede interesar