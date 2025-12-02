Murió el plazo fijo: el Banco Nación tomó una sorpresiva decisión que afecta a sus clientes

El plazo fijo es la inversión más popular en cada banco, ya que es fácil de hacer y no presenta ningún tipo de riesgo. Sin embargo, la tasa de interés está muy atada a la coyuntura económica y política.

Tan es así que hace poco más de un mes, antes de las elecciones, la tasa de interés del Banco Nación, para el plazo fijo a 30 días, era del 44% y luego de las elecciones ha ido bajando de manera consecutiva, atraído por la baja inflación y por el respaldo que obtuvo el gobierno de Javier Milei en los comicios.