Murió el plazo fijo: el Banco Nación tomó una sorpresiva decisión que afecta a sus clientes

El Banco Nación tomó una importante decisión que afecta a sus clientes y a los ahorros que estos tengan en el banco. Esto se debe a que cambió la tasa de interés de cada plazo fijo, lo que provoca una reducción en la ganancia de todos los ahorristas que apuestan mes a mes por esta inversión para generar una ganancia extra.
El plazo fijo es la inversión más popular en cada banco, ya que es fácil de hacer y no presenta ningún tipo de riesgo. Sin embargo, la tasa de interés está muy atada a la coyuntura económica y política.
Tan es así que hace poco más de un mes, antes de las elecciones, la tasa de interés del Banco Nación, para el plazo fijo a 30 días, era del 44% y luego de las elecciones ha ido bajando de manera consecutiva, atraído por la baja inflación y por el respaldo que obtuvo el gobierno de Javier Milei en los comicios.
El nuevo plazo fijo del Banco Nación
Después de las últimas modificaciones, el Banco Nación dispuso que las tasas de interés fuesen las siguientes para cada plazo fijo disponible:
- Plazo fijo a 30 días: 26% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 60 días: 25% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 90 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 120 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 180 días: 23% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 365 días: 23% de tasa de interés anual
Hay que tener en cuenta que estos porcentajes de tasa de interés que otorga cada plazo fijo es solo para inversiones hechas a través del home banking, ya que por sucursal, el rendimiento baja mucho más, destacaron desde el Banco Nación.
Tasa de interés del plazo fijo en los bancos más importantes
Además del Banco Nación, el resto de los bancos también decidió reducir la tasa de interés del plazo fijo. Estos son los rendimientos que otorga cada una de las entidades bancarias para depósitos a 30 días:
- Santander Argentina: 25%
- Galicia: 22%
- Provincia de Buenos Aires: 26%
- BBVA Argentina: 23%
- Banco Macro: 28%
- Banco Credicoop: 26%
- ICBC Argentina: 27,20%
- Banco Ciudad: 24%
- Banco Hipotecario: 29,50%