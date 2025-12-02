Se movió el plazo fijo otra vez: cuánto gano si deposito $1.250.000 a 30 días

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen por debajo del 30% de tasa de interés anual luego de la última modificación realizada hace unos días, esto rinde invertir $1.250.000 a 30 días en el Banco Nación que bajó su plazo fijo a 26%:

Plazo: 30 días

Capital: $1.250.000

Intereses ganados: $26.712,33

Monto total: $1.276.712,33

TNA: 26,00%

TEA: 29,34%

El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo tras el derrumbe de la tasa de interés

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

Diez bancos con mayor volumen de depósitos: