Amor en las nubes: cumplió el sueño de ella y le pidió matrimonio sobre un globo aerostático en Junín

La relación dio un paso más a fines de 2021: comenzaron a salir a diario y, a principios de 2022, se pusieron de novios. “Todo era natural, sin presión, disfrutando de cada momento juntos”, comenta César. Caminatas por Mendoza, charlas largas y los pequeños gestos del día a día consolidaban un vínculo sólido, lleno de risas y complicidad.

Ella deseaba subir a un globo aerostático y a él se le ocurrió pedirle casamiento

Cuando César decidió dar el siguiente paso, eligió una sorpresa que combinara aventura y romanticismo. Marie Claire había mencionado alguna vez su deseo de volar en globo aerostático, y César vio allí la oportunidad perfecta.

Contactó a una empresa de vuelos en Junín, coordinó fecha y guardó el secreto. Sin embargo, los imprevistos aparecieron: un partido de vóley de Marie Claire obligó a reprogramar la experiencia, primero para el 15 de agosto y luego, por la lluvia, para el 16. César mantuvo la calma y la ilusión intacta, explicándole que la reunión con sus compañeros se había suspendido por el mal tiempo.

anillo de bodas Un hermoso anillo que él tenía guardado y decidió colocárselo a su novia en un globo aeroestático. Gentileza

El 16 de agosto amaneció despejado. César y Marie Claire llegaron al lugar del vuelo, sin imaginar que serían los únicos pasajeros junto al piloto. “Fue una casualidad increíble. Normalmente los vuelos llevan varias personas, pero esta vez solo estábamos nosotros”, recuerda César. Mientras ascendían, rodeados por los viñedos y montañas de Junín, la tensión se mezclaba con la emoción. César esperaba el momento perfecto.

Cuando el globo alcanzó altura, César sacó el anillo de compromiso

Cuando el globo alcanzó altura y Marie Claire se distrajo admirando el paisaje, César la tocó suavemente y se arrodilló. Con unas palabras simples pero sentidas, le pidió matrimonio. Ella, emocionada, dijo que sí. “El piloto fue genial: grabó todo con su celular, así que tenemos ese momento para siempre”, cuenta César.

cesar y marie claire propuesta casamiento globo César, un romántico como pocos: le propuso casamiento a su novia en el aire. Gentileza

El vuelo en sí fue un espectáculo para los sentidos. Pudieron contemplar la puesta del sol, saludar a los niños que los miraban desde abajo y disfrutar de la tranquilidad de flotar entre cielos mendocinos. El aterrizaje, en una finca abandonada, combinó adrenalina y alegría. “Fue un momento que no voy a olvidar jamás. Todo parecía detenido, solo nosotros y la belleza del paisaje”, rememoran.

cesar y marie claire haitiana globo "Nos casaremos antes de abril", anticipó César a UNO. Gentileza

Hoy, César y Marie Claire celebran un amor que nació de la amistad, se fortaleció con la paciencia y la cercanía, y se selló con una experiencia inolvidable.

“Fecha exacta de la boda aún no tenemos, pero intentaremos que sea antes de abril”, concluyó César, que es ingeniero y se ganó todos los porotos.