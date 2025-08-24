Inicio Sociedad ANSES
ANSES

ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 29 de agosto

ANSES dio a conocer quiénes van a cobrar esta última semana del mes, que va del lunes 25 al viernes 29, según el calendario de pagos de agosto del 2025

Marcos Barrera
Por Marcos Barrera [email protected]
ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 29 de agosto

ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 29 de agosto

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) continuará esta última semana del mes, que va del lunes 25 al viernes 29, con los principales depósitos del calendario de pagos de agosto 2025. Se destacan los cobros de los jubilados, pensionados y diferentes titulares de asignaciones familiares. Quiénes cobran.

Según la terminación del DNI (Documento de Identidad Nacional) de cada beneficiario, ANSES finalizará esta semana con los pagos a los jubilados y pensionados que cobran más que un haber mínimo y los beneficiarios del Desempleo Plan 1.

Por otro lado, ANSES continuará con los depósitos correspondientes a las Asignaciones de pago único y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas que se extienden hasta el 10 de septiembre.

ANSES calendario de pagos quiénes cobran
ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES tiene a su cargo, entre otras tareas: otorgamiento y pago de jubilaciones y pensiones. Pago de Asignaciones Familiares a trabajadores en actividad, desempleados, jubilados y pensionados. Gestión y liquidación de la Prestación por Desempleo.

ANSES: quiénes cobran esta semana del 25 al 29 de agosto

Según el calendario de pagos publicado en la página de ANSES, esta última semana del mes finalizan los cobros de los jubilados, pensionados y diferentes titulares de asignaciones familiares. Los depósitos serán desde el lunes 25 hasta el viernes 29.

Vale mencionar que en agosto, mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los haberes de los jubilados y pensionados, AUH, SUAF y otras prestaciones, tienen un aumento del 1,62%, incremento que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (la inflación de junio).

Calendario de pagos ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.

ANSES: calendario de pagos de agosto 2025

Fechas de pagos de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 25 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 26 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignación Por Embarazo

  • Documentos terminados en 9: a partir del lunes 25 de agosto de 2025

Fechas de pagos Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 11 de agosto al 10 de septiembre de 2025
  • Todos los documentos Segunda Quincena: a partir del día 22 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pagos Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 8 de agosto al 10 de septiembre de 2025

Fechas de pago del Desempleo Plan 1 (mes a cobrar agosto)

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 22 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del lunes 25 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del martes 26 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del miércoles 27 de agosto de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del jueves 28 de agosto de 2025

Temas relacionados:

Te puede interesar