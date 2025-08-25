Inicio Economía Reactor
Una mole de pie: se completó el montaje del reactor de IMPSA en la refinería de YPF

Con el montaje del gigantesco reactor, el proyecto de ampliación de la refinería de Luján está al 85%. Los números de la inversión de YPF en el complejo

Por Miguel Ángel Flores
El reactor de casi 40 metros de altura ya está listo para funcionar tras su montaje en la refinería de YPF en Luján

Con el uso de gigantescas grúas para su montaje, finalmente el reactor desulfurizador fabricado por IMPSA ya está instalado en la refinería de YPF en Luján.

Identificado como HG-D-3501, el módulo de de 38 metros de altura y 456 toneladas terminó de izarse la mañana de este lunes en el complejo industrial de la petrolera.

Para YPF es un "hito" dentro del ambicioso proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) que avanza en la refinería para mejorar el destilado de combustibles y ampliar su capacidad de procesamiento de crudo.

El proyecto de modernización, según la petrolera, ya supera el 85% de ejecución, con un presupuesto de inversión de U$S650 millones. El nuevo equipo costó alrededor de U$S8 millones.

image
Momento en que la grúa realizaba el montaje para "izar" el reactor y dejarlo instalado en el complejo industrial de YPF

Cómo funciona el reactor

Fabricado por IMPSA en Mendoza bajo estrictos estándares internacionales, el reactor de YPF es una pieza clave de la nueva unidad HDS II.

Opera con un proceso catalítico en presencia de hidrógeno, que al combinarse con el azufre del petróleo forma compuestos sulfurados del gasoil en condiciones de alta presión y temperatura.

"Su diseño robusto y especializado garantiza seguridad, eficiencia y durabilidad en entornos de operación severos, consolidando a la refinería como referente tecnológico en la refinación de combustibles más limpios" señaló YPF.

El NEC permitirá que la totalidad del gasoil reduzca el contenido de azufre a 10 partes por millón (ppm), " lo que responde a nuevas exigencias de motorización y a la evolución del mercado hacia combustibles más limpios".

image
Parte de los trabajadores de YPF que participaron del montaje del reactor desfulfurizador en la refinería de Luján

Parte de la ampliación de la refinería de YPF

El flamante reactor es parte de una de las 3 nuevas plantas que tendrá en funcionamiento YPF en la refinería de Luján a partir de 2026.

Además de la unidad HDS II, el proyecto NEC contempla incorporar nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de servicios auxiliares.

"La iniciativa también incrementará la capacidad de producción de la refinería y garantizará el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país" adelantaron desde la petrolera de bandera.

La puesta en marcha del proyecto está prevista para 2026 y constituye una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas en el complejo mendocino.

La modernización de la refinería de YPF en cifras

Algunos datos sirven para dimensional el proyecto NEC impulsado por YPF:

  • Involucra más de 1.500 empleos directos y un importante desarrollo para pymes locales
  • 12.500 m3 de hormigón
  • 2.700 toneladas de cañerías
  • 3.000 toneladas de estructuras metálicas (equivalente a 60 portones del Parque General San Martín)
  • 4.700 toneladas de equipos (equivalente a 2.400 autos)
  • 470 km. de cables (o sea, la distancia que separa a Mendoza de Río Cuarto, Córdoba).

