Una mole de pie: se completó el montaje del reactor de IMPSA en la refinería de YPF

Con el uso de gigantescas grúas para su montaje, finalmente el reactor desulfurizador fabricado por IMPSA ya está instalado en la refinería de YPF en Luján.
Identificado como HG-D-3501, el módulo de de 38 metros de altura y 456 toneladas terminó de izarse la mañana de este lunes en el complejo industrial de la petrolera.
Para YPF es un "hito" dentro del ambicioso proyecto Nuevas Especificaciones de Combustibles (NEC) que avanza en la refinería para mejorar el destilado de combustibles y ampliar su capacidad de procesamiento de crudo.
El proyecto de modernización, según la petrolera, ya supera el 85% de ejecución, con un presupuesto de inversión de U$S650 millones. El nuevo equipo costó alrededor de U$S8 millones.
Fabricado por IMPSA en Mendoza bajo estrictos estándares internacionales, el reactor de YPF es una pieza clave de la nueva unidad HDS II.
Opera con un proceso catalítico en presencia de hidrógeno, que al combinarse con el azufre del petróleo forma compuestos sulfurados del gasoil en condiciones de alta presión y temperatura.
"Su diseño robusto y especializado garantiza seguridad, eficiencia y durabilidad en entornos de operación severos, consolidando a la refinería como referente tecnológico en la refinación de combustibles más limpios" señaló YPF.
El NEC permitirá que la totalidad del gasoil reduzca el contenido de azufre a 10 partes por millón (ppm), " lo que responde a nuevas exigencias de motorización y a la evolución del mercado hacia combustibles más limpios".
El flamante reactor es parte de una de las 3 nuevas plantas que tendrá en funcionamiento YPF en la refinería de Luján a partir de 2026.
Además de la unidad HDS II, el proyecto NEC contempla incorporar nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de servicios auxiliares.
"La iniciativa también incrementará la capacidad de producción de la refinería y garantizará el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país" adelantaron desde la petrolera de bandera.
La puesta en marcha del proyecto está prevista para 2026 y constituye una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas en el complejo mendocino.
Algunos datos sirven para dimensional el proyecto NEC impulsado por YPF: