Una mole de pie: se completó el montaje del reactor de IMPSA en la refinería de YPF

El proyecto de modernización, según la petrolera, ya supera el 85% de ejecución, con un presupuesto de inversión de U$S650 millones. El nuevo equipo costó alrededor de U$S8 millones.

image Momento en que la grúa realizaba el montaje para "izar" el reactor y dejarlo instalado en el complejo industrial de YPF Foto: YPF

Cómo funciona el reactor

Fabricado por IMPSA en Mendoza bajo estrictos estándares internacionales, el reactor de YPF es una pieza clave de la nueva unidad HDS II.

Opera con un proceso catalítico en presencia de hidrógeno, que al combinarse con el azufre del petróleo forma compuestos sulfurados del gasoil en condiciones de alta presión y temperatura.

"Su diseño robusto y especializado garantiza seguridad, eficiencia y durabilidad en entornos de operación severos, consolidando a la refinería como referente tecnológico en la refinación de combustibles más limpios" señaló YPF.

El NEC permitirá que la totalidad del gasoil reduzca el contenido de azufre a 10 partes por millón (ppm), " lo que responde a nuevas exigencias de motorización y a la evolución del mercado hacia combustibles más limpios".

image Parte de los trabajadores de YPF que participaron del montaje del reactor desfulfurizador en la refinería de Luján Foto: IMPSA

Parte de la ampliación de la refinería de YPF

El flamante reactor es parte de una de las 3 nuevas plantas que tendrá en funcionamiento YPF en la refinería de Luján a partir de 2026.

Además de la unidad HDS II, el proyecto NEC contempla incorporar nuevas unidades (H2 II y SE33), la modificación de instalaciones existentes (HDS I y OSBL) y la adecuación de servicios auxiliares.

"La iniciativa también incrementará la capacidad de producción de la refinería y garantizará el abastecimiento de Infinia Diesel en todo el país" adelantaron desde la petrolera de bandera.

La puesta en marcha del proyecto está prevista para 2026 y constituye una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas en el complejo mendocino.

La modernización de la refinería de YPF en cifras

Algunos datos sirven para dimensional el proyecto NEC impulsado por YPF: