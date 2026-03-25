Más de la mitad de las familias se endeuda para llegar a fin de mes, según una encuesta

La "foto" no hace más que reflejar un cuadro que se ha agudizado. Sobre todo en relación a fines del 2025, cuando de acuerdo a datos del Banco Central (BCRA) la morosidad de las familias que usan tarjeta de crédito ya se había triplicado.

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Endeudarse para vivir

El comportamiento de los hogares no es un hecho aislado, sino que se inserta en una percepción social de fragilidad donde más del 53% se identifica como clase baja. El reflejo de una realidad donde 6 de cada 10 califican el contexto económico como "malo" o "muy malo".

Para el MOP confirma que para las familias consultadas el crédito se utiliza sistemáticamente como sustituto del ingreso corriente. Los préstamos y saldos de tarjetas de crédito no se orientan a la inversión o bienes durables, sino al pago de servicios cotidianos y para cancelar deudas, pero con grandes problemas para el repago de la nueva deuda.

El análisis contempla 4 etapas que atraviesan la situación financiera de los hogares:

Caída drástica del poder adquisitivo .

Dificultad para sostener el consumo mensual básico.

Recurrir al endeudamiento para cubrir la brecha.

Creciente incapacidad de repago.

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Ingresos que pierden con la inflación

Asimismo, el estudio apuntó a cómo experimentan las familias la inflación oficial medida por el INDEC en cuanto al poder adquisitivo. Así, el 65,8% consideró que el IPC (Índice de Precios al Consumidor) este mes no reflejó la variación inflacionaria en su vida diaria.

Esta desconfianza se sustenta en una realidad tangible: el 83,9% afirma que su salario pierde la carrera contra la inflación. Algo que coincide con la aseveración de que más de la mitad tiene ingresos que no alcanzan para cubrir sus necesidades más allá del día 20 de cada mes.

Así se configura un circuito similar al que aparece en el endeudamiento familiar: si los ingresos no alcanzan, el salario no alcanza frente a los precios y la estadística oficial de la inflación no coincide con lo que se vive todos los días. La consecuencia directa es, según los responsables de Zentrix "que también se debilita la confianza en las instituciones que miden esa realidad".