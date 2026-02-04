El Banco Central detalló que se triplicaron los cheques rechazados y la morosidad en tarjetas

cheque.jpg Las pymes estiran plazos de pago para sostener la actividad y el sistema financiero acumula señales de estrés.

De acuerdo con el informe de pagos minoristas elaborado por el Banco Central, los cheques rechazados por falta de fondos registraron en diciembre un aumento del 19% mensual y del 205% interanual. En términos de monto, los cheques sin fondos ascendieron a $347.638 millones, lo que representa un alza del 8% mensual en términos nominales y del 5% ajustado por inflación. En la comparación interanual, el incremento fue del 311% nominal y del 213% en términos reales. Los rechazos por motivo “sin fondos suficientes” alcanzaron el 2,2% en cantidades y el 1,6% en montos.

Cheques rechazados

Durante diciembre se compensaron 5,4 millones de cheques —físicos y electrónicos en pesos— por un total de $22,4 billones. La participación del echeq sobre el total compensado fue del 60% en cantidades (3,2 millones de cheques electrónicos) y del 82,2% en montos, equivalentes a $18,4 billones.

Asimismo, a partir de la implementación del echeq en dólares, se compensaron 19 cheques por un monto total de U$S 0,8 millones, según informó el BCRA.

banco-central-de-la-republica-argentina-bcra-importaciones.jpg Según datos del Banco Central, más de la mitad de la población adulta mantiene algún tipo de deuda.

Más crédito que débito

El informe también destaca que el uso de las tarjetas de crédito superó al de débito. En noviembre —último dato disponible— se realizaron 174 millones de transacciones con tarjetas de débito por $4,7 billones, con caídas del 12% en cantidades y del 14,2% en montos reales.

En ese mismo mes se efectuaron 10.200 transacciones en moneda extranjera por un total de U$S 6 millones, de las cuales el 99,2% se cursaron a través del canal de comercio electrónico.

En cuanto a las tarjetas de crédito, se registraron variaciones interanuales positivas del 4,2% en cantidades, aunque con una baja del 3,5% en los montos reales. En total, se concretaron 184,7 millones de pagos por $10,4 billones. Los canales más utilizados fueron el e-commerce, con el 39,2% del total de operaciones; los sistemas POS y QR, con el 37,9%; y el débito automático, con el 13,4%.