Leve suba del plazo fijo: cuánto se gana depositando $3.000.000 a 30, 60 y 90 días

Plazo-Fijo-Tasas-de-interes-leve-suba-1 En las últimas semanas, las tasas de interés de los plazos fijos en Argentina han mostrado una tendencia a la suba, estabilizándose en un rango de entre el 23% y el 28% nominal anual según el banco.

Cuánta plata se gana con un depósito de $3.000.000 en un plazo fijo a 30, 60 y 90 días

En caso de que una, o más personas, quieran invertir $3.000.000 en un depósito a plazo fijo de 30, 60 o 90 días, lo ideal es que revisen en cuáles bancos les conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.

Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades ofrecen alrededor del 25% de tasa de interés anual, esto rinde invertir en el Banco Nación (26,00%) $3.000.000 a 30, 60 o 90 días:

Plazo fijo a 30 días: la ganancia es de $64,109.59 (26,00%)

Plazo fijo a 60 días: la ganancia es de $130,684.93 (26,50%)

Plazo fijo a 90 días: la ganancia es de $199,726.03 (27,00%)

plazo fijo (2) El plazo fijo es una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo.

Si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.

Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en el inicio de febrero

El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.

A continuación listamos los diez bancos con mayor volumen de depósitos y ordenados, de arriba hacia abajo, los que más intereses pagan a los que menos pagan: