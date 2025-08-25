AmeriCup 2025: después del escándalo Argentina ganó con lo justo y pasó a cuartos de final

Con jugadores sancionados (no jugaron Caffaro, Bressan y Bordón) el equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso por 84 a 83 en un partido muy parejo que se resolvió con parciales de 29-17, 40-41 y 62-58.

fernandez 1 Fernández hizo 38 puntos y Argentina avanzó en la AmeriCup 2025.

Juan Fernández, con 36 puntos y 16 rebotes (15 de 20 en tiros de campo), fue la gran figura y también se destacó Gonzalo Corbalán con 20 puntos, mientras que el colombiano Brian Angola con 22 fue el mejor de los rivales.