AmeriCup 2025: después del escándalo Argentina ganó con lo justo y pasó a cuartos de final

Tras los incidentes ocurridos en el partido ante República Dominicana la selección argentina de básquet avanzó a cuartos de final de la AmeriCup 2025 que se juega en Nicaragua al superar ajustadamente a Colombia.
Con jugadores sancionados (no jugaron Caffaro, Bressan y Bordón) el equipo dirigido por Pablo Prigioni se impuso por 84 a 83 en un partido muy parejo que se resolvió con parciales de 29-17, 40-41 y 62-58.
Juan Fernández, con 36 puntos y 16 rebotes (15 de 20 en tiros de campo), fue la gran figura y también se destacó Gonzalo Corbalán con 20 puntos, mientras que el colombiano Brian Angola con 22 fue el mejor de los rivales.
Aunque habrá que esperar los otros resultados de este lunes y del martes, el equipo argentino llegó a 5 puntos (ganó dos y perdió uno) espera rival en cuartos de final para el jueves 28, en horario a confirmar.