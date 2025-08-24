Inicio Ovación Basquet básquet
Básquet: San José y Atenas mandan en la Superliga

Cerrada la fecha 3, los acérrimos rivales son los únicos con puntaje perfecto. La sorpresa, los que no levantan y todos los números, a un click.

Por UNO
La fecha 3 de la Superliga de básquet masculina empieza a pintar el panorama del Clausura. Si bien el torneo es bastante incipiente, empiezan a aparecer candidatos, sorpresa y algunos equipos que no logran despegar en un arranque defectuoso.

La cima es para el clásico del departamento de Guaymallén. Atenas y San José son los únicos que ganaron los tres encuentros y mandan con puntaje ideal. El Apache logró un triunfazo en tierras puntanas ante GEPU 79 a 76, mientras que el Santo le ganó a Andes Talleres 82 a 75.

basquet-torneo federal-huracan las heras-gepu-festejo (1).jpg

El que sorprendió a todos es Huracán Las Heras. El Globo, recién ascendido a la máxima categoría, quedó tercero por su muy buena victoria ante Israelita Macabi 110 a 105. El elenco de Pujol tuvo un gran nivel colectivo: Octavo Lagger (23 puntos), Martín Irrutia (23) y Dante Dal Dosso (19).

Hay dos elencos que no terminan de arrancar en el torneo: General San Martín volvió a caer (esta vez 88-70 contra Rivadavia) y Atlético Club San Martín (derrota 85-57 versus Anzorena). La fecha se completó con el triunfo de Godoy Cruz 97-57 a San Carlos.

En deuda sigue Anzorena, animador y finalista en la temporada pasada pero por ahora sin lograr despegar. El Rojo de la Sexta ganó un solo encuentro mientras que cayó en los otros dos partidos.

Posiciones de la Superliga de básquet

  1. San José 6 pts
  2. Atenas 6 pts
  3. Huracán Las Heras 5 pts
  4. Rivadavia 5 pts
  5. Macabi 5 pts
  6. Godoy Cruz 5 pts
  7. Anzorena 4 pts
  8. Andes Talleres 4 pts
  9. San Carlos 4 pts
  10. GEPU 4 pts
  11. Atlético San Martín 3 pts
  12. General San Martín 3 pts

