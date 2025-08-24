Básquet: San José y Atenas mandan en la Superliga

La cima es para el clásico del departamento de Guaymallén. Atenas y San José son los únicos que ganaron los tres encuentros y mandan con puntaje ideal. El Apache logró un triunfazo en tierras puntanas ante GEPU 79 a 76, mientras que el Santo le ganó a Andes Talleres 82 a 75.

El que sorprendió a todos es Huracán Las Heras. El Globo, recién ascendido a la máxima categoría, quedó tercero por su muy buena victoria ante Israelita Macabi 110 a 105. El elenco de Pujol tuvo un gran nivel colectivo: Octavo Lagger (23 puntos), Martín Irrutia (23) y Dante Dal Dosso (19).