Básquet: San José y Atenas mandan en la Superliga

La fecha 3 de la Superliga de básquet masculina empieza a pintar el panorama del Clausura. Si bien el torneo es bastante incipiente, empiezan a aparecer candidatos, sorpresa y algunos equipos que no logran despegar en un arranque defectuoso.
La cima es para el clásico del departamento de Guaymallén. Atenas y San José son los únicos que ganaron los tres encuentros y mandan con puntaje ideal. El Apache logró un triunfazo en tierras puntanas ante GEPU 79 a 76, mientras que el Santo le ganó a Andes Talleres 82 a 75.
El que sorprendió a todos es Huracán Las Heras. El Globo, recién ascendido a la máxima categoría, quedó tercero por su muy buena victoria ante Israelita Macabi 110 a 105. El elenco de Pujol tuvo un gran nivel colectivo: Octavo Lagger (23 puntos), Martín Irrutia (23) y Dante Dal Dosso (19).
Hay dos elencos que no terminan de arrancar en el torneo: General San Martín volvió a caer (esta vez 88-70 contra Rivadavia) y Atlético Club San Martín (derrota 85-57 versus Anzorena). La fecha se completó con el triunfo de Godoy Cruz 97-57 a San Carlos.
En deuda sigue Anzorena, animador y finalista en la temporada pasada pero por ahora sin lograr despegar. El Rojo de la Sexta ganó un solo encuentro mientras que cayó en los otros dos partidos.