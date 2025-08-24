Terminaron a las piñas: escandaloso final en la AmeriCup tras la caída de Argentina ante República Dominicana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gonzaonce7/status/1959786730212741316&partner=&hide_thread=false Papelón en la #americup2025 luego de la victoria 84-83 de República Dominicana sobre Argentina los jugadores se agarraron a golpes en el mismísimo campo de juego pic.twitter.com/g5WZVaIdmG — Gonza (@gonzaonce7) August 25, 2025

El encuentro fue parejo y disputado durante los 45 minutos. El equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las actuaciones de Gonzalo Corbalán —máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias— y Nicolás Brussino. A pesar de esto, el dominio de República Dominicana en los rebotes ofensivos complicó el desarrollo.

Los jugadores de Argentina y República Dominicana se agarraron una vez finalizado el encuentro de la FIBA #AmeriCupEnDSPORTS.



El cierre del tiempo regular fue dramático: un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) empató el marcador, pero el base no logró lanzar a tiempo en la última posesión, llevando el juego al suplementario. En el tiempo extra, la paridad se mantuvo hasta el final. Dominicana tomó una ventaja mínima, y los intentos de triple de Vildoza y el tiro final de Juani Marcos no ingresaron, sellando la victoria para el conjunto caribeño, con David Jones como goleador dominicano (20 puntos).

AmeriCup: lo que viene para Argentina

Tras el final, se vivieron momentos de tensión con empujones entre jugadores, reflejo de lo caliente y disputado que fue el encuentro. Argentina ahora deberá buscar la clasificación en su próximo partido, cuando se enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.