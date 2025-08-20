Inicio Ovación Basquet Pablo Prigioni
Básquet internacional

AmeriCup 2025: cuándo juega la selección argentina de básquet y adónde verlo

Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores que disputarán desde este viernes 22 de agosto la AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua.

Por UNO
Argentina debuta este viernes ante el local.

Después de cinco semanas de preparación Pablo Prigioni definió la lista de 12 jugadores de la selección argentina de básquet que disputarán desde este viernes 22 de agosto la AmeriCup 2025 en Managua, Nicaragua.

Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni apunta a que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la selección argentina además de seguir sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo al Mundial 2027.

Pablo Prigioni eligió a un equipo joven para defender el título de la AmeriCup 2025.

Entre los 12 elegidos se destacan tres que ya saben lo que es jugar una AmeriCup: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet integraron el plantel campeón en la edición 2022 disputada en Recife, Brasil.

La preparación comenzó el 23 de julio en Madrid, con 8 amistosos entre España, Italia y Panamá y 17 jugadores convocables (también participaron otros que no asistirán al torneo) de los que el coach descartó Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.

Los amistosos de Argentina antes de la AmeriCup 2025

  • vs. Angola 79-73
  • vs. Angola 93-87
  • vs. Costa de Marfil 82-86
  • vs. Sudán del Sur 84-65
  • vs. Portugal 84-70
  • vs. Italia 72-84
  • vs. Brasil 65-89
  • vs. Panamá 84-63
Argentina ganó 5 amistosos y perdió 3.

Plantel de Argentina para la AmeriCup 2025

  • 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
  • 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
  • 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
  • 10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
  • 11 - José Vildoza - BÁsquet Girona - (España) - Base - 29 años
  • 16 - Dylan Bordón - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
  • 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
  • 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
  • 21 - Juan Fernández - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
  • 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
  • 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
  • 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años

Argentina en la AmeriCup 2025

En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C

  • Viernes 22/8 a las 21:40hs. vs. Nicaragua
  • Domingo 24/8 a las 16.10hs. vs. República Dominicana
  • Lunes 25/8 a las 18.40hs. vs. Colombia

Televisa TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.

