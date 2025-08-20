AmeriCup 2025: cuándo juega la selección argentina de básquet y adónde verlo

Con un promedio de edad de 24 años, Prigioni apunta a que varios de estos jugadores tengan su primer torneo oficial con la camiseta de la selección argentina además de seguir sumando experiencia de cara a las ventanas FIBA rumbo al Mundial 2027.

prigioni 1 Pablo Prigioni eligió a un equipo joven para defender el título de la AmeriCup 2025.

Entre los 12 elegidos se destacan tres que ya saben lo que es jugar una AmeriCup: José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet integraron el plantel campeón en la edición 2022 disputada en Recife, Brasil.