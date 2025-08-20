AmeriCup 2025: cuándo juega la selección argentina de básquet y adónde verlo

La preparación comenzó el 23 de julio en Madrid, con 8 amistosos entre España, Italia y Panamá y 17 jugadores convocables (también participaron otros que no asistirán al torneo) de los que el coach descartó Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya.
Los amistosos de Argentina antes de la AmeriCup 2025
- vs. Angola 79-73
- vs. Angola 93-87
- vs. Costa de Marfil 82-86
- vs. Sudán del Sur 84-65
- vs. Portugal 84-70
- vs. Italia 72-84
- vs. Brasil 65-89
- vs. Panamá 84-63
argentina basquet 2
Argentina ganó 5 amistosos y perdió 3.
Plantel de Argentina para la AmeriCup 2025
- 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
- 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
- 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
- 10 - Gonzalo Corbalán - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
- 11 - José Vildoza - BÁsquet Girona - (España) - Base - 29 años
- 16 - Dylan Bordón - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
- 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
- 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
- 21 - Juan Fernández - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
- 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
- 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
- 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años
Argentina en la AmeriCup 2025
En la AmeriCup 2025 Argentina integra el grupo C
- Viernes 22/8 a las 21:40hs. vs. Nicaragua
- Domingo 24/8 a las 16.10hs. vs. República Dominicana
- Lunes 25/8 a las 18.40hs. vs. Colombia
Televisa TyC Sports, DSports y CourtSide 1891.