El deporte y los buenos negocios le han permitido ser millonarios.

La NBA es una máquina de ganar dinero y cambiar vidas ya que no importa cuáles es el origen de los jugadores porque con calidad, esfuerzo y mucha suerte pueden llegar a la mejor liga de básquet del mundo; y una vez ahí el camino puede ser vertiginoso. Michael Jordan, Lebron James y Stephen Curry son ejemplos de ello.

Es por eso que deben aprender a vivir con lo bueno y lo malo de la fama; es que más allá de sus contratos deportivos que involucran varios ceros, consiguen ganancias económicas por los objetivos profesionales alcanzados y los arreglos publicitarios firmados. De esta manera juntan millones, que conocerás a continuación.

Así son las fortunas de Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry

Se trata de meros ejemplos ya que hay otros deportistas que brillaron en la NBA que también ganaron cifras que se tornan - de alguna manera - en irrisorias: Shaquille O´Neal acumuló una fortuna que ronda los 500 millones de dólares mientras que Kobe Bryant supo alcanzar una que ronda los 600 millones de dólares.

En cuanto a Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry, los números son sorprendentes:

  • Michael Jordan: 4 billones de dólares estimados.
  • LeBron James: 1.1 billones de dólares estimados.
  • Stephen Curry: 240 millones de dólares estimados.
Michael Jordan.jpg
Michael Jordan hizo historia en la NBA.

Michael Jordan: el rey que supo capitalizar su carrera

Para muchos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y se trata de una persona que supo manejar sus cuentas bancarias con grandes aciertos; las icónicas "Air Jordan" se transformaron en una clase magistral de cómo debe gestionarse el marketing mientras que sus éxitos dentro de la cancha se extendieron a contratos de patrocinio millonarios, sobre todo con Nike.

Jordan logró salir seis veces campeón de la NBA, seis veces fue el MVP de las finales y en cinco oportunidades MVP de la temporada; además de otros múltiples premios individuales, logró dos oros olímpicos.

lebron.jpg
LeBron: el gigante de la NBA.

LeBron James: el más popular de todos

El gigante de la NBA, según The Times of India, acumuló una fortuna estimada de más de 1.1 billones de dólares. Además, hasta mayo de 2025, las estadísticas indican que ha ganado 479 millones de dólares solo teniendo en cuenta sus contratos, es decir, sin tener en cuenta los ingresos recibidos por películas, publicidades y acuerdos comerciales de otro tipo.

James salió campeón de la NBA en cuatro oportunidades, siendo distinguido la misma cantidad de veces como el MVP de las finales y de la temporada; además, ganó tres medallas de oro.

stephen-curry.jpg
Curry es un ganador nato.

Stephen Curry, ganancias desde los tres puntos

El patrimonio neto de Curry alcanza, aproximadamente, los 240 millones de dólares, según Sportskeeda. Aunque ha superado los 410 millones de dólares en ganancias en su carrera, se ubica por debajo de otras estrellas de la NBA; sin embargo, su salario ronda los 55.76 millones de dólares.

Hasta el momento ganó cuatro títulos en la NBA, siendo elegido MVP de las finales en una oportunidad y dos veces el MVP de la temporada; también ganó una medalla de oro olímpica.

