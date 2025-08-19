En cuanto a Michael Jordan, LeBron James y Stephen Curry, los números son sorprendentes:

Michael Jordan: 4 billones de dólares estimados.

LeBron James: 1.1 billones de dólares estimados.

Stephen Curry: 240 millones de dólares estimados.

Michael Jordan.jpg Michael Jordan hizo historia en la NBA.

Michael Jordan: el rey que supo capitalizar su carrera

Para muchos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y se trata de una persona que supo manejar sus cuentas bancarias con grandes aciertos; las icónicas "Air Jordan" se transformaron en una clase magistral de cómo debe gestionarse el marketing mientras que sus éxitos dentro de la cancha se extendieron a contratos de patrocinio millonarios, sobre todo con Nike.

Jordan logró salir seis veces campeón de la NBA, seis veces fue el MVP de las finales y en cinco oportunidades MVP de la temporada; además de otros múltiples premios individuales, logró dos oros olímpicos.

lebron.jpg LeBron: el gigante de la NBA.

LeBron James: el más popular de todos

El gigante de la NBA, según The Times of India, acumuló una fortuna estimada de más de 1.1 billones de dólares. Además, hasta mayo de 2025, las estadísticas indican que ha ganado 479 millones de dólares solo teniendo en cuenta sus contratos, es decir, sin tener en cuenta los ingresos recibidos por películas, publicidades y acuerdos comerciales de otro tipo.

James salió campeón de la NBA en cuatro oportunidades, siendo distinguido la misma cantidad de veces como el MVP de las finales y de la temporada; además, ganó tres medallas de oro.

stephen-curry.jpg Curry es un ganador nato.

Stephen Curry, ganancias desde los tres puntos

El patrimonio neto de Curry alcanza, aproximadamente, los 240 millones de dólares, según Sportskeeda. Aunque ha superado los 410 millones de dólares en ganancias en su carrera, se ubica por debajo de otras estrellas de la NBA; sin embargo, su salario ronda los 55.76 millones de dólares.

Hasta el momento ganó cuatro títulos en la NBA, siendo elegido MVP de las finales en una oportunidad y dos veces el MVP de la temporada; también ganó una medalla de oro olímpica.