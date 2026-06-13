Gimnasia y Esgrima continúa con la pretemporada bajo la conducción del entrenador Darío Franco. Nicolás Romano,, quien es uno de los jugadores más representativos del Lobo, habló con Ovación del trabajo que está haciendo su equipo de cara al segundo semestre de este 2026.
Nicolás Romano y los objetivos de Gimnasia y Esgrima: "Queremos superar lo que hicimos en el Apertura"
Nicolás Romano, delantero de Gimnasia y Esgrima, habló sobre lo que se viene en la segunda parte del 2026 con el Torneo Clausura 2026
Nicolás Romano, uno de los integrantes del equipo que logró el ascenso a Primera División el año pasado, reconoció: "Estoy contento de volver a ver a mis compañeros. Estamos trabajando en esta pretemporada para ponernos a punto y encarar la segunda parte del año con el Torneo Clausura".
"La cabeza nuestra está en ponernos bien físicamente para encarar el próximo torneo. El balance del Apertura fue muy positivo, donde sacamos 19 puntos en el primer año en Primera. Queremos superar lo que hicimos en el primer certamen, que fue muy bueno", agregó el delantero.
"Es muy importante la continuidad del entrenador y la base que terminó el Apertura, vamos por más en la segunda parte del año", afirmó.
Los objetivos que tiene Nicolás Romano
Nicolás Romano contó cuáles son sus metas y admitió: "Quiero ponerme bien físicamente para sumar la mayoría de minutos posibles. Me siento con mucha confianza y con muchas ganas de poder jugar cuando el entrenador lo disponga"
El sueño de Romano es jugar con el Lobo en Primera
Nicolás Romano aguarda su chance para debutar en Primera División en el club de sus amores. Un fuerte desgarro lo marginó de las canchas durante la primera parte del año y, luego de recuperarse, ha esperado su oportunidad para vestir los colores del Lobo en la máxima categoría.
El delantero surgido de las divisiones inferiores es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Lobo. Su sueño es poder jugar en Primera, en el club que es hincha.
Nicolás Romano espera poder tener continuidad, es un jugador que siempre la luchó, y que nunca bajó los brazos.