Nicolás Romano y los objetivos de Gimnasia y Esgrima: "Queremos superar lo que hicimos en el Apertura"

"Es muy importante la continuidad del entrenador y la base que terminó el Apertura, vamos por más en la segunda parte del año", afirmó.

Embed - Nicolás Romano habló sobre la pretemporada de Gimnasia y Esgrima

Los objetivos que tiene Nicolás Romano

Nicolás Romano contó cuáles son sus metas y admitió: "Quiero ponerme bien físicamente para sumar la mayoría de minutos posibles. Me siento con mucha confianza y con muchas ganas de poder jugar cuando el entrenador lo disponga"

El sueño de Romano es jugar con el Lobo en Primera

Nicolás Romano aguarda su chance para debutar en Primera División en el club de sus amores. Un fuerte desgarro lo marginó de las canchas durante la primera parte del año y, luego de recuperarse, ha esperado su oportunidad para vestir los colores del Lobo en la máxima categoría.

El delantero surgido de las divisiones inferiores es uno de los jugadores más queridos por los hinchas del Lobo. Su sueño es poder jugar en Primera, en el club que es hincha.

Nicolás Romano espera poder tener continuidad, es un jugador que siempre la luchó, y que nunca bajó los brazos.