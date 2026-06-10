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Torneo Proyección 2026: triunfos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz y derrota de Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia ganó de local, Godoy Cruz de visitante y Gimnasia y Esgrima perdió por la 17ma fecha, penúltima del Torneo Proyección.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Independiente Rivadavia metió su cuatro triunfo seguido en el Torneo de Reserva.

Independiente Rivadavia metió su cuatro triunfo seguido en el Torneo de Reserva.

En el marco de la 17ma fecha del Torneo Apertura Proyección 2026 los tres equipos mendocinos tuvieron suerte diversa ya que Independiente Rivadavia venció a Quilmes, Godoy Cruz superó a Gimnasia La Plata y Gimnasia y Esgrima cayó de visitante ante Aldosivi.

Independiente Rivadavia venció a Quilmes 2 a 0 en el estadio Bautista Gargantini con goles de los delanteros Tobías Ganduglia y Sergio Ortiz. De esta manera el equipo azul extendió su racha ganadora a 4 victorias seguidas.

El equipo conducido por Nicolás Medina llegó a los 24 puntos y se ubican en el puesto 11 de la Zona B. Su próximo partido será de visitante frente a Platense el viernes 19 de junio a las 15, en el cierra del Apertura.

Godoy Cruz ganó tras cinco derrotas seguidas

Godoy Cruz consiguió una importante victoria fuera de casa al derrotar por 2 a 0 a Gimnasia La Plata.

Joaquín Uroz y Benjamín Rojas fueron los goleadores del equipo conducido por Osvaldo Miranda que acumulaba 5 caídas seguidas, lleva 14 puntos y sigue último.

Tomba gimnasia.

Godoy Cruz cerrará el torneo de local en Coquimbito ante Aldosivi el próximo viernes 19 de junio, desde las 15.

Gimnasia y Esgrima perdió en Mar del Plata

Gimnasia y Esgrima perdió 1 a 0 ante Aldosivi, en Mar Del Plata. El Lobo tiene 20 puntos y ocupa el puesto 12 en las posiciones.

Branco Ripoll marcó el tanto del Tiburón y ahora el Lobo espera el encuentro del miércoles 17 de junio a las 15 con el que cerrará el torneo jugando de local ante Argentinos Juniors.

Lobo. reserva.

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