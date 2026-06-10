Torneo Proyección 2026: triunfos de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz y derrota de Gimnasia y Esgrima

Godoy Cruz ganó tras cinco derrotas seguidas

Godoy Cruz consiguió una importante victoria fuera de casa al derrotar por 2 a 0 a Gimnasia La Plata.

Joaquín Uroz y Benjamín Rojas fueron los goleadores del equipo conducido por Osvaldo Miranda que acumulaba 5 caídas seguidas, lleva 14 puntos y sigue último.

Tomba gimnasia.

Godoy Cruz cerrará el torneo de local en Coquimbito ante Aldosivi el próximo viernes 19 de junio, desde las 15.

Gimnasia y Esgrima perdió en Mar del Plata

Gimnasia y Esgrima perdió 1 a 0 ante Aldosivi, en Mar Del Plata. El Lobo tiene 20 puntos y ocupa el puesto 12 en las posiciones.

Branco Ripoll marcó el tanto del Tiburón y ahora el Lobo espera el encuentro del miércoles 17 de junio a las 15 con el que cerrará el torneo jugando de local ante Argentinos Juniors.