Michael Jordan campeón NBA Michael Jordan ganó seis veces el campeonato de la NBA.

La ex estrella de la NBA compitió por 4 millones de dólares en un curioso deporte

Después de haber pasado por otros deportes y por el cine (todos recordamos la emblemática película que mezclaba el mundo real con los dibujos animados amigos de Bugs Bunny en Space Jam) ahora el astro del básquet mundial comenzó a competir en pesca deportiva. Y aunque párrafos atrás se la mencionó como "pasatiempo", los premios y las reglas de la contienda deja bien en claro que es cosa seria.

El prestigioso torneo White Marlin Open, que es conocido como el "Super Bowl de la pesca" para sus fanáticos, se lleva adelante en Ocean City, Maryland, Estados Unidos, y reúne a los mejores pescadores del mundo. Pero para sumarle un poco de chimi es que, además, los premios millonarios conllevan que las inscripciones también lo sean.

En ediciones anteriores del equipo de Michael Jordan a bordo del 'Catch 23', un yate Bayliss personalizado de 82 pies valorado en torno a los 15 millones de euros, lograron hacerse con 389 mil dólares al atrapar al segundo marlín blanco más grande. Ahora las aspiraciones crecieron y fueron por el premio máximo.

Ente olas fuertes y vientos salvajes buscaron cazar al marlín blanco más grande de todos y, de esta manera, hacerse con más de 3,9 millones de dólares. Sin embargo, estuvieron muy cerca. Es que Jordan y su equipo pescaron una pieza de 32.2 kilos, quedando segundos ya que los ganadores capturaron un pescado de 32.7 kilos (apenas 500 gramos más).

De esta manera ganaron 400 mil dólares, mientras que los ganadores se llevaron a casa 4.27 millones de dólares; lo que muestra la gran diferencia que hay entre un puesto y otro. Luego de la competencia Jordan y su equipo tuvieron que pasar la prueba del polígrafo para demostrar que ninguno hizo trampa.

Michael Jordan - pesca deportiva

Las reglas del torneo

Creado en 1974, el White Marlin Open ha repartido más de 100 millones de dólares. Es por eso que la entrada básica es de 1700 dólares y las cuotas para quedarse con el premio completo pueden superar los 100 mil dólares.

Para ganar los competidores deben enganchar y capturar al pez sin ayuda externa, de hecho, el pescador no puede ser tocado por sus compañeros cuando esté luchando con el marlín o el atún y con el aliciente de un mar que hace más compleja toda la situación.

La competencia se lleva adelante solamente entre las 8 de la mañana y hasta las 15.30; una vez finalizada todos los miembros del equipo deben pasar la prueba del polígrafo para demostrar que no han hecho trampa. La prueba tiene un antecedente que puso en valor su utilización: en 2016 Phil Heasley perdió un premio de 2,8 millones de dólares porque no logró superar el detector de mentiras.

Madelyne Motsko, hija del fundador Jim Motsko, explicó: "La integridad es clave. Estas reglas están para proteger el espíritu de la competición".

Michael Jordan tiene 62 años y su espíritu de competencia lo tiene intacto, ahora en otra disciplina: la pesca deportiva.