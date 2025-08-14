Alexis Mac Allister contó cómo Riquelme pasó de ídolo a villano cuando lo echaron de Boca

"Pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Y estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol", comenzó explicando Alexis Mac Allister.

"Quería quedarme y disfrutar de esos seis meses más, pero como el préstamo era sin opción, los dirigentes no querían que me quedara. Y para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo", reveló el campeón del mundo sobre la decepción de saber que a quien idolatraba lo dejaba fuera de Boca.

"Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso", concluyó la reflexión de Mac Allister quien, varios años después de sufrir su verdad en silencio, decidió darla a conocer.

Alexis-mac-allister-seleccion argentina (1).jpg El mediocampista fue uno de los artífices del la Copa del Mundo ganada por la Selección argentina.

La carta que la dirigencia de Boca le hizo escribir al irse del club

Aunque recién ahora Alexis Mac Allister decidió apuntar directamente a Juan Román Riquelme, en 2020 se había animado a deslizar que la dirigencia le pidió que escribiera una carta de despedida, que será recordada a continuación:

"Queridos hinchas de Boca, quiero contarles que a pesar de haber estado solo 6 meses en el club, tengo un cariño muy grande por todos ustedes, porque me hicieron sentir como si toda la vida hubiese jugado en este gran equipo", comienza expresando el comunicado publicado en Instagram.

"Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo", agregó.

Además, le agradeció a la dirigencia encabezada por Riquelme: "Fue muy difícil para mi tomar esta decisión pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario. Los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la comprensión de Boca y esto me da la oportunidad de empezar mi experiencia internacional".

"¡Hasta pronto!", concluyó Alexis Mac Allister.