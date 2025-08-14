Diego Simeone quiere fortalecer la delantera del Atlético de Madrid con otro jugador de la Selección argentina

Por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa, pero es del interés de Diego Simeone por su habilidad para jugar en diferentes puestos ya que se mueve por ambas bandas de la delantera, pero también puede ubicarse más atrás en caso que el armado del equipo necesite un jugador que pueda defender para luego atacar.

González tiene 27 años, doble nacionalidad (argentina e italiana, por lo tanto no ocupa cupo de extranjero) y contrato con La Vecchia Signora hasta 2029.

nicolas-gonzalez.jpg Nicolás González podría pegar el salto a la liga de España.

¿Cuánto deberá pagar el Atlético de Madrid?

Según el sitio Tuttosport, Nicolás González tiene un precio de mercado que ronda los 30 millones de euros, un precio que hoy en día no podría pagar el Atlético; sin embargo hay dos caminos que pueden abrir la posibilidad para que se efectivice la transferencia.

Si el conjunto español vende a uno de sus jugadores, el ingreso de dinero podría achicar los montos. Uno de los jugadores del Atleti que está dispuesto a negociar es Nahuel Molina, quien vio afectada su titularidad por rendimiento y por la llegada de Marc Pubill.

Otra posibilidad es que Juventus estaría dispuesta a negociar si se realiza una cesión con opción de compra; aunque también podrían llegar a un acuerdo si dan a González y una cuota de dinero más la ficha de Molina.

Por el momento todo indicaría que las aguas continuarán calmas, pero no sería una sorpresa que se produzcan cambios de último momento y que, finalmente, el jugador de la Selección argentina llegue al Atlético de Madrid.