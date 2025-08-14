Inicio Ovación Fútbol Diego Simeone
Diego Simeone quiere fortalecer la delantera del Atlético de Madrid con otro jugador de la Selección argentina

Aunque parecía que el mercado de pases ya estaba cerrado para el Colchonero, Diego Simeone ve con buenos ojos la llegada de otro jugador argentino

Emanuel Trilla Donoso
El jugador de la Selección argentina que podría llegar a España.

Todo parecía indicar que el Atlético de Madrid había cerrado el mercado de pases con la incorporación de Giacomo Raspador, sin embargo, en las últimas horas trascendió que el equipo del Cholo Simeone estaría dispuesto a realizar un esfuerzo más para incorporar a un jugador de la Selección argentina.

El Colchonero fue el equipo español que más dinero invirtió de cara a la temporada 2025/26 y ya incorporó a otro jugador de la Selección ya que Thiago Almada está entrenándose bajo las órdenes de Simeone; por lo tanto, los hinchas expresaron que esperan llegar a alcanzar a un título y dejar de conformarse con estar cerca de ganarlos.

Diego Simeone Giuliano Simeone.jpg
Diego Simeone analiza incorporar un jugador más antes del cierre del mercado de pases.

Fabrizio Romano, periodista italiano que ha ganado popularidad por la información certera que tiene en cuanto al mercado de transferencias, adelantó que el Atlético de Madrid está en conversaciones con la Juventus para hacerse con los servicios de Nicolás González, un jugador que Lionel Scaloni siempre tiene presente para la Selección argentina.

Por el momento no hay ninguna propuesta sobre la mesa, pero es del interés de Diego Simeone por su habilidad para jugar en diferentes puestos ya que se mueve por ambas bandas de la delantera, pero también puede ubicarse más atrás en caso que el armado del equipo necesite un jugador que pueda defender para luego atacar.

González tiene 27 años, doble nacionalidad (argentina e italiana, por lo tanto no ocupa cupo de extranjero) y contrato con La Vecchia Signora hasta 2029.

nicolas-gonzalez.jpg
Nicol&aacute;s Gonz&aacute;lez podr&iacute;a pegar el salto a la liga de Espa&ntilde;a.

Nicolás González podría pegar el salto a la liga de España.

¿Cuánto deberá pagar el Atlético de Madrid?

Según el sitio Tuttosport, Nicolás González tiene un precio de mercado que ronda los 30 millones de euros, un precio que hoy en día no podría pagar el Atlético; sin embargo hay dos caminos que pueden abrir la posibilidad para que se efectivice la transferencia.

Si el conjunto español vende a uno de sus jugadores, el ingreso de dinero podría achicar los montos. Uno de los jugadores del Atleti que está dispuesto a negociar es Nahuel Molina, quien vio afectada su titularidad por rendimiento y por la llegada de Marc Pubill.

Otra posibilidad es que Juventus estaría dispuesta a negociar si se realiza una cesión con opción de compra; aunque también podrían llegar a un acuerdo si dan a González y una cuota de dinero más la ficha de Molina.

Por el momento todo indicaría que las aguas continuarán calmas, pero no sería una sorpresa que se produzcan cambios de último momento y que, finalmente, el jugador de la Selección argentina llegue al Atlético de Madrid.

