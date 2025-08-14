El top cinco de los equipos que más ganaron fueron los siguientes:

Chelsea - 114.6 millones de dólares.

- 114.6 millones de dólares. PSG - 106.9.

Real Madrid - 82.5.

Fluminense - 60.8.

Bayern - 58.2.

En tanto, los equipos argentinos se ubicaron mucho más abajo en la lista:

River - 18.2 millones de dólares.

Boca - 17.2.

Diogo Jota - André Silva

La solidaria decisión que tomó el Chelsea con el premio económico recibido en el Mundial de Clubes

Según informó el sitio The Athletic, los jugadores del Chelsea hicieron gala de su solidaridad en adoptar una medida sorpresiva con respecto al premio recibido por el triunfo en la final de la competencia internacional.

Es que el conjunto inglés decidió donar una cantidad significativa de dinero a la familia de los fallecidos Diogo Jota y André Silva; los jugadores del Chelsea recibieron una cifra cercana a los 15 millones de dólares por ganar la final.

De esta manera se decidió que cada jugador done su parte (unos 500 mil dólares por persona) como contribución solidaria. La iniciativa surgió del plantel y fue respaldada por la dirigencia; el monto corresponde a lo que debería recibir cada jugador pero que será entregado como un homenaje póstumo a los futbolistas portugueses.

Este fin de semana comenzará la Premier League y en todos los partidos habrá un minuto de silencio mientras que Liverpool desplegará un mosaico en conmemoración de los jugadores.