La decisión final de AFA con Marcelo Moretti tras el escándalo en San Lorenzo

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

El fallo llega después de que el Tribunal evaluara las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo. Las autoridades del ente señalaron que no recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo vinculaban con la recepción de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta.

Por ello, resolvieron que no existían argumentos para su expulsión, algo que se oficializaría mediante documento esta semana, según pudo saber Doble Amarilla.

La noticia generó fuerte repercusión en el ámbito del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra de un eventual regreso de Moretti, y la controversia se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas.

El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

#ALERTA | El Tribunal de Ética de #AFA habilitó a Marcelo #Moretti a retornar a la presidencia de #SanLorenzo

El ente resolvió que no haya sanción para el dirigente, quién podrá volver a su cargo a la brevedad, según pudo saber @okdobleamarilla



El ente resolvió que no haya sanción para el dirigente, quién podrá volver a su cargo a la brevedad, según pudo saber @okdobleamarilla pic.twitter.com/Rr6sZldtI4 — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 14, 2025

Cómo sigue la vida institucional de San Lorenzo

Mientras tanto, San Lorenzo sigue con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados.

Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

En paralelo, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que añade tensión al regreso de Moretti.