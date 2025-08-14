Inicio Ovación Fútbol Marcelo Moretti
La decisión final de AFA con Marcelo Moretti tras el escándalo en San Lorenzo

Marcelo Moretti sigue envuelto en el escándalo que comenzó a finales del mes de abril, donde fue protagonista de una cámara oculta

El directivo fue protagonista de una cámara oculta.

El pasado 22 de abril el mundo San Lorenzo quedó envuelto en un verdadero escándalo, del cual todavía se sigue hablando. Marcelo Moretti, por entonces presidente de la institución, sufrió una cámara oculta en la cual se lo ve recibiendo una presunta coima de 25 mil dólares.

En las últimas horas, hubo novedades con respecto a la situación del directivo del Ciclón. Según trascendió el hombre de 49 años no sería sancionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mantendría su cargo de vocal titular del Comité Ejecutivo.

Marcelo Moretti.jpg
Marcelo Moretti seguiría ocupando su cargo en AFA.

La situación de Moretti que mantiene en vilo a San Lorenzo

San Lorenzo atraviesa un momento de alta tensión institucional, ya que trascendió que el Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habilitó a Marcelo Moretti a retornar a la presidencia del club, luego de mantener su licencia por cuestiones judiciales.

El organismo determinó que no hay sanción contra el dirigente, quien podrá retomar su cargo en los próximos días.

El fallo llega después de que el Tribunal evaluara las actuaciones sumariales internas de San Lorenzo. Las autoridades del ente señalaron que no recibieron pruebas suficientes para sancionar a Moretti, incluso solicitaron a Canal 9 el material en crudo de las imágenes que lo vinculaban con la recepción de 25.000 dólares para el fichaje de un juvenil, pero no obtuvieron respuesta.

Por ello, resolvieron que no existían argumentos para su expulsión, algo que se oficializaría mediante documento esta semana, según pudo saber Doble Amarilla.

La noticia generó fuerte repercusión en el ámbito del club. En las últimas semanas, los hinchas se manifestaron en contra de un eventual regreso de Moretti, y la controversia se intensificó por la investigación de la Justicia ordinaria en su contra por presunta administración fraudulenta y cobro de coimas.

El dirigente fue imputado el 22 de abril y citado a indagatoria, aunque hasta el momento no se definió un fallo judicial en su contra.

Cómo sigue la vida institucional de San Lorenzo

Mientras tanto, San Lorenzo sigue con su agenda institucional y el pasado lunes realizó una reunión de Comisión Directiva en el estadio Pedro Bidegain, con la presencia de 14 de los 19 dirigentes convocados.

Allí se fijó la Asamblea Anual para el 29 de septiembre, donde se tratarán el Balance 2023/2024 y el Presupuesto 2025/2026.

En paralelo, el último documento del Tribunal de Ética de la AFA advierte sobre posibles sanciones al club por incumplir órdenes de abstención previas, un detalle que añade tensión al regreso de Moretti.

