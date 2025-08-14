Video: el reencuentro de un paciente que tiene cáncer con su hijo y su perro en el Hospital Central

El gran trabajo del equipo de cuidados paliativos del Hospital Central

Desde el Hospital Central resaltaron el trabajo del equipo de cuidados paliativos y subrayaron que "trabaja para acompañar a las personas en todas las dimensiones de su vida, especialmente cuando la salud se ve amenazada y la incertidumbre se instala".

"El equipo no solo atiende lo estrictamente médico, sino que cuidan al paciente en su totalidad, entendiendo que el bienestar surge también desde lo emocional, lo afectivo y lo tangible de cada día compartido", completaron.

Hospital Central (13).jpeg El encuentro ocurrió en el Hospital Central (imagen ilustrativa). Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

"El objetivo es aliviar el sufrimiento, sí, pero también sostener la esperanza, fomentar la dignidad y facilitar que cada persona pueda vivir con sentido, incluso en momentos de gran fragilidad. No se trata solo de lo médico, sino de abrazar lo que da sentido a la vida: la relación con los seres queridos, los gestos que reconfortan, y la posibilidad de soñar, aun con la posibilidad de un desenlace cercano", contaron.

Para el reencuentro en el jardín del Hospital Central explicaron que con rigor profesional y, sobre todo, con empatía, el equipo evaluó las posibilidades y coordinó los cuidados para propiciar la reunión. Se facilitó el ingreso del hijo, que por edad no puede ingresar habitualmente a las visitas, y se preparó el entorno para que el reencuentro con su perro, que tanto nutría su ánimo, fuera seguro y respetuoso de su situación clínica.