Una maestra jardinera está acusada de abusar sexualmente de dos niños

La madre también relató que el niño le dijo que la docente lo retaba y golpeaba sin motivo. Días después, una segunda madre denunció que su hija de tres años fue víctima de hechos similares en la misma institución.

Ante estas acusaciones, la fiscal Yslas ordenó el secuestro de los libros de actas, el celular y la computadora de la maestra, y solicitó su detención.

maestra2 Jardín maternal. Una maestra está acusada de manosear a dos niños.

Luego, la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, rechazó el pedido de arresto pero autorizó el allanamiento y dispuso que la docente sea apartada de sus funciones y que se le prohíba el contacto con menores, madres y personal del jardín donde trabajaba desde hacía 18 años.

Los investigadores también analizarán los elementos informáticos secuestrados y tomarán declaración a las autoridades educativas que intervinieron tras la primera denuncia.