Una fuga de gas que terminó con la vida de una maestra: el calefón estalló cuando se iba a bañar

Vivienda maestra La tragedia se produjo en la localidad de Virreyes en San Fernando, Buenos Aires.

La maestra vivía con dos de sus tres hijos en el departamento donde se produjo la fuga de gas y su posterior muerte por explosión.

El propietario del departamento prometió ocuparse del asunto y arreglar la fuga de gas pero nunca lo hizo. Jésica encendió la luz del baño días después cuando se iba a bañar y el calefón explotó por acumulación de gas.

Por una fuga de gas y una explosión: la muerte de la maestra

La explosión se produjo el viernes 27 de abril en zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Jésica tenía 44 años y tres hijos de 7, 18 y 22. Era maestra en tres instituciones educativas y acompañante. Además, estaba estudiando y cursaba luego de trabajar.

El día de la explosión, Jésica había dejado a sus hijos en la habitación al cuidado del mayor, mientras ella tomaba una ducha. El calefón explotó apenas encendió el interruptor.

fuga de gas El dueño del departamento ya había sido advertido sobre la fuga de gas.

La maestra salió corriendo a la calle envuelta en llamas y una vecina logró tirarle una sábana mojada para detener el fuego.

Luego de que el calefón explotara por acumulación de gas, la maestra permaneció internada una semana en la Clínica Santa Juana de Arco. Las quemaduras de casi el 60% de su cuerpo le causaron la muerte el 3 de abril.

Pedido de justicia: la maestra había advertido sobre la fuga de gas

Tras un mes de su muerte, la familia de Jésica organizó una marcha para pedir justicia. El hombre y propietario del departamento sabía perfectamente que existian problemas con el gas en el complejo.

Maestra de San Fernando La familia de la maestra pide justicia.

La madre de la maestra y víctima de la tragedia explicó que en la zona y el complejo de departamentos viven 8 familias más que podrían estar corriendo peligro.