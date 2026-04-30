Los 6 miembros de una familia fueron internados tras intoxicarse con monóxido de carbono en su casa de Las Heras. Las víctimas lo de casualidad, luego que a uno de los chicos le dieran convulsiones y lo llevaron a un hospital.
Una familia completa se intoxicó con monóxido de carbono en su casa de Las Heras
Los intoxicados del monóxido de carbono son un bebé de 6 meses, dos chicos de 6 y 9 años, y tres adultos de 26, 31 y 68 años, quienes quedaron internados
Ocurrió alrededor de las 22.30 del miércoles cuando la familia de una casa del barrio Amigorena, de Las Heras, salió hacia un hospital porque a uno de los chicos le dieron convulsiones, según relató el abuelo de 68 años.
Cuando los médicos lo atendieron detectaron que el chico tenía intoxicación por monóxido de carbono, lo que encendió el alerta para el resto de la familia.
Quedaron internados tras inhalar monóxido de carbono
Inmediatamente los médicos revisaron al resto de los chicos, y quedaron internados junto con su madre para ser tratados por la intoxicación, mientras que el resto de los adultos también fueron asistidos y pasaron la noche en observación.
Luego de una inspección en la casa de las víctimas, constataron que era muy precaria y había mucho olor a combustible, al parecer por dos motos que estaban en el lugar, lo que habría generado el monóxido de carbono.