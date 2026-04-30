Una familia completa se intoxicó con monóxido de carbono en su casa de Las Heras

Ocurrió alrededor de las 22.30 del miércoles cuando la familia de una casa del barrio Amigorena, de Las Heras, salió hacia un hospital porque a uno de los chicos le dieron convulsiones, según relató el abuelo de 68 años.

Cuando los médicos lo atendieron detectaron que el chico tenía intoxicación por monóxido de carbono, lo que encendió el alerta para el resto de la familia.