Una jubilada se olvidó de poner el freno de mano y murió atropellada por su propio auto

Policia vasca 2 La policía del País Vasco.

El trágico accidente en el que murió una jubilada tras ser atropellada por su propio auto

Las pericias iniciales llevadas a cabo por la Ertzaintza (la policía autónoma) sugieren que la causa del siniestro fue una "falla humana o técnica" en el sistema de seguridad del auto. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se desplazó por una pendiente debido a que no tenía puesto el freno de mano al momento de ser detenido.

A raíz del fuerte impacto y las graves heridas sufridas por el atropellamiento, los médicos y sanitarios que acudieron al lugar solo pudieron certificar el deceso de la mujer de manera inmediata.

ambulancia A pesar del esfuerzo médico, la jubilada falleció en el lugar del accidente. Imagen ilustrativa.

Actualmente, las autoridades policiales mantienen abierta una investigación para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo el movimiento del coche y descartar cualquier otra variable.

Este triste episodio vuelve a poner el foco en la importancia de verificar siempre los mecanismos de bloqueo de los vehículos al descender de ellos, especialmente en terrenos inclinados.