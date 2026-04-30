Un fatal accidente causó conmoción: una jubilada de 70 años murió atropellada por su propio auto tras olvidarse de poner el freno de mano. Pese a los intentos de reanimación, se supo que falleció en el acto.
Una jubilada se olvidó de poner el freno de mano y murió atropellada por su propio auto
La jubilada atropellada, de 70 años, falleció en el acto pese a los intentos médicos por reaminarla
El trágico accidente sucedió en el municipio de San Millán, en la provincia de Álava, País Vasco, España, cuando una mujer de 70 años perdió la vida en circunstancias trágicas al ser arrollada por su propio automóvil, el cual se puso en movimiento de forma imprevista mientras ella pasaba por la parte trasera.
Según los datos suministrados por el Departamento de Seguridad del País Vasco y el sitio 20 Minutos, el vehículo se desplazó, impactando de lleno contra su propietaria. Pese a la rápida llegada de las unidades de emergencia, no hubo posibilidad de salvar a la víctima.
El trágico accidente en el que murió una jubilada tras ser atropellada por su propio auto
Las pericias iniciales llevadas a cabo por la Ertzaintza (la policía autónoma) sugieren que la causa del siniestro fue una "falla humana o técnica" en el sistema de seguridad del auto. La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se desplazó por una pendiente debido a que no tenía puesto el freno de mano al momento de ser detenido.
A raíz del fuerte impacto y las graves heridas sufridas por el atropellamiento, los médicos y sanitarios que acudieron al lugar solo pudieron certificar el deceso de la mujer de manera inmediata.
Actualmente, las autoridades policiales mantienen abierta una investigación para determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo el movimiento del coche y descartar cualquier otra variable.
Este triste episodio vuelve a poner el foco en la importancia de verificar siempre los mecanismos de bloqueo de los vehículos al descender de ellos, especialmente en terrenos inclinados.