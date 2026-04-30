Una mujer y su bebé cayeron a un pozo en plena calle: amplio operativo de rescate

pozo españa 2 El sitio donde se produjo el accidente con un bebé y su mamá. Cayeron a un pozo y fueron rescatados. Foto: Google Street View.

El alerta fue dado por un vecino que presenció el accidente y se comunicó de inmediato con el servicio SOS Rioja. Ante la gravedad de la situación, se activó un importante movimiento policial y médico que involucró a diversos organismos para asistir a las víctimas en el lugar del siniestro.

Operativo de rescate de los bomberos y traslado sanitario para la mamá y su bebé

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se solicitó la intervención urgente de los Bomberos de Logroño, quienes encabezaron las tareas para extraer a la madre y al niño del hueco. También participaron efectivos de la Guardia Civil y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Al lugar del hecho acudieron además el alcalde de la localidad y un técnico de Protección Civil para evaluar el estado del terreno y prevenir nuevos derrumbes.

Tras ser puestos a salvo, el personal médico constató que el bebé se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de gravedad.

Policía Nacional de España.jpg Tanto la policía como el personal de salud asistieron a las víctimas tras el rescate. Imagen ilustrativa.

Por su parte, la mujer debió ser trasladada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño para recibir atención médica y evaluar el impacto de la caída.

En tanto, las autoridades locales ahora investigan las causas del desprendimiento de tierra en una zona que suele ser muy transitada por vecinos y turistas.