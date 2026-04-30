Una tarde tranquila se convirtió en una emergencia en la localidad de Entrena, La Rioja, en España, cuando una mujer de 36 años y su bebé de apenas 15 meses cayeron accidentalmente en un pozo. Fueron rescatados tras un fuerte operativo.
Una mujer y su bebé cayeron a un pozo en plena calle: amplio operativo de rescate
El terreno por el que caminaban cedió y hubo tensión en la zona. El operativo fue exitoso ya que tanto el bebé como su mamá fueron rescatados y hospitalizados
El accidente se produjo el último domingo alrededor de las 17, pero tomó notoriedad interncional en las últimas horas.
El suelo del Barrio de las Bodegas cedió de forma repentina bajo sus pies, generando un agujero profundo por el que ambos se precipitaron generando tensión y un amplio operativo de rescate.
El alerta fue dado por un vecino que presenció el accidente y se comunicó de inmediato con el servicio SOS Rioja. Ante la gravedad de la situación, se activó un importante movimiento policial y médico que involucró a diversos organismos para asistir a las víctimas en el lugar del siniestro.
Operativo de rescate de los bomberos y traslado sanitario para la mamá y su bebé
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se solicitó la intervención urgente de los Bomberos de Logroño, quienes encabezaron las tareas para extraer a la madre y al niño del hueco. También participaron efectivos de la Guardia Civil y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Al lugar del hecho acudieron además el alcalde de la localidad y un técnico de Protección Civil para evaluar el estado del terreno y prevenir nuevos derrumbes.
Tras ser puestos a salvo, el personal médico constató que el bebé se encontraba en buen estado de salud y no presentaba lesiones de gravedad.
Por su parte, la mujer debió ser trasladada al Hospital Universitario San Pedro de Logroño para recibir atención médica y evaluar el impacto de la caída.
En tanto, las autoridades locales ahora investigan las causas del desprendimiento de tierra en una zona que suele ser muy transitada por vecinos y turistas.