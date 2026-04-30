"Creyó que iban a robarle": un policía asesinó a una mujer por una simple sospecha

Creyó que iban a robarle y asesinó a una mujer

La mujer, identificada preliminarmente como la conductora de la moto, recibió impactos de bala en la zona intercostal. A pesar de intentar escapar del ataque a pie, se desplomó a los pocos metros y falleció siendo trasladada al Hospital Favaloro.

La justicia investiga si la reacción del uniformado se encuadra en una legítima defensa o si, por el contrario, se trata de un caso de gatillo fácil. El dato que más compromete al oficial es el hecho de haber usado 17 proyectiles de bala, cuando los supuestos ladrones nunca llegaron a disparar.

Tras el peritaje de la Gendarmería Nacional en la escena del crimen, se determinó que el oficial Camejo no dio voz de alto de manera clara antes de abrir fuego. Las cámaras de seguridad de la zona de Laferrere habrían captado parte de la secuencia.

pistola Los 17 disparos efectuados por el policía lo complican en la escena.

En la misma, se vería la desesperación del acompañante herido intentando asistir a la mujer, quien terminó como víctima fatal, mientras el policía permanecía en el lugar.

Actualmente, el policía se encuentra detenido en el partido de La Matanza a la espera de la resolución de su futuro. Mientras tanto, la comunidad se encuentra indignada por lo ocurrido.

Gatillo fácil: la pena en Argentina

El término gatillo fácil se utiliza en el país para describir aquellos casos donde un integrante de las fuerzas de seguridad utiliza su arma de fuego de manera letal, sin que exista una necesidad real o una amenaza proporcional, como en este caso.

En Argentina, el Código Penal es severo cuando se comprueba que un efectivo se excedió en sus funciones o actuó con intención de matar fuera del marco de la ley. Al ser un funcionario público, el policía enfrenta una figura agravada. Según el Artículo 80, inciso 9, se impone reclusión perpetua o prisión perpetua.