La madre del niño que denunció abusos sexuales apuntó a la maestra: "Desde marzo había problemas"

"Desde principios de año había irregularidades"

La madre del alumnito señaló que desde que comenzaron las clases notó algunas irregularidades.

"Los baños están muy distantes de donde podrían ser controlados por los directivos. Mire, yo hice toda mi primaria en una escuela de barrio y lo que tengo en la memoria es que siempre había una encargada de patio. Ahora están todas (las docentes) encerradas con su celular", criticó la mujer, quien fue repasando su perspectiva sobre lo acontecido a lo largo del ciclo lectivo.

"Empezaron las clases -siguió- y en una semana y media habían pasado todos los chicos en penitencia con esta maestra. Ella nos respondió que era porque no sabían sentarse. Pero a ver: son nenes que vienen del jardín de infantes y que pasaron por la sala de 4 en plena pandemia. Trabajaron en burbujas, no se conocían como grupo. Y siempre trabajaron con un docente suplente tras otro".

La mamá afirmó que por aquellos meses iniciales les pidieron que "confiaran en los nuevos sistemas" y les prometieron que "la escuela se iba a convertir en el segundo hogar de los alumnos".

"No obstante -recalcó- esta maestra no les enseñó el abecedario, no trabajó dictado ni ningún procedimiento para llegar a la lectura. Se hizo una reunión en la que se nos hizo firmar un papel donde aceptábamos que si nuestros hijos no aprendían a leer iban a repetir de grado. Pero hemos llegado a mitad de año y algunos chicos apenas reconocen las vocales".

"Mi hijo empezó a hacerse pis en la cama, hablaba mientras dormía, tenía pesadillas y me decía que no me quería perder" "Mi hijo empezó a hacerse pis en la cama, hablaba mientras dormía, tenía pesadillas y me decía que no me quería perder"

Las sospechas sobre el abuso infantil

La mamá dijo que dos semanas antes de las vacaciones de invierno percibió algunos cambios en el comportamiento de su hijo. "Empezó a hacerse pis en la cama, hablaba mientras dormía, tenía pesadillas y me decía que no me quería perder", recapituló la mujer.

"Fui a hablar con el señor Hugo Martín y él me dijo que dejara pasar unos días y volviera a mandar a mi hijo a clases. También pido que se investigue a la directora, Beatriz Ortiz, quien no se ha acercado a mi casa aunque sabe dónde vivo. Ni siquiera me ha llamado. Me pregunto, también, quién le dio el apto psicofísico a esta maestra, si se le puede llamar así, sabiendo que iba a estar en contacto con menores", subrayó.

En cuanto a la investigación, se espera los resultados de la Cámara Gesell, pericia que se realizará la próxima semana. Trascendió que el chico asegura que fue maltratado por la docente, expuesto a imágenes pornográficas y abusado con el agravante de acceso carnal y la condición de guarda. También contó que otros compañeritos habrían pasado por situaciones similares en la escuela.

