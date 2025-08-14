Las variantes que probó Miguel Ángel Russo en Boca antes de visitar a Independiente Rivadavia

El otro equipo tuvo una defensa y un mediocampo potencialmente titular, con Leandro Paredes acompañado por Milton Delgado en la mitad de la cancha. Los once fueron Brey; Barinaga, Figal, Costa y Fabra; Paredes y Delgado; Aguirre, Palacios, Zeballos; Giménez.

Las dudas de Miguel Ángel Russo antes de visitar a la Lepra

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, piensa en realizar cambios para enfrentar a Independiente Rivadavia, a las 20.30 , por la quinta fecha del torneo Clausura de Primera División.

Boca marcha anteúltimo en la tabla de posiciones de su zona, por ahora está afuera de la Copa Libertadores de América, y no gana desde hace 12 partidos.

El DT ya tiene una base armada con el arquero Agustín Marchesín, al mediocampista Leandro Paredes, y al delantero Edinson Cavani, muy cuestionado.

La probable formación sería con Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco o Frank Fabra; Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Cavani.