Torneo Clausura

Las variantes que probó Miguel Ángel Russo en Boca antes de visitar a Independiente Rivadavia

Miguel Ángel Russo, en la cuerda floja por el mal comienzo de su tercer ciclo como DT de Boca, ensayó variantes en La Bombonera antes del duelo con Independiente Rivadavia.

Boca se entrenó en La Bombonera.

Miguel Ángel Russo, en la cuerda floja por el mal comienzo de su tercer ciclo como DT de Boca, ensayó variantes en La Bombonera antes del duelo con Independiente Rivadavia, en Mendoza.

El experimentado DT mezcló jugadores en los equipos que hicieron fútbol por la tarde y en las próximas horas deberá definir los once que iniciarán el partido del domingo a las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas.

De un lado jugaron Marchesín; Advíncula, Di Lollo, Pellegrino y Blanco; Battaglia, Alarcón; Velasco, Martegani, Merentiel y Cavani. Un equipo en el que lo más saliente fue la presencia de Battaglia en la mitad de la cancha y la dupla ofensiva de los uruguayos Merentiel y Cavani acompañados por Alan Velasco.

El otro equipo tuvo una defensa y un mediocampo potencialmente titular, con Leandro Paredes acompañado por Milton Delgado en la mitad de la cancha. Los once fueron Brey; Barinaga, Figal, Costa y Fabra; Paredes y Delgado; Aguirre, Palacios, Zeballos; Giménez.

Las dudas de Miguel Ángel Russo antes de visitar a la Lepra

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, piensa en realizar cambios para enfrentar a Independiente Rivadavia, a las 20.30 , por la quinta fecha del torneo Clausura de Primera División.

Boca marcha anteúltimo en la tabla de posiciones de su zona, por ahora está afuera de la Copa Libertadores de América, y no gana desde hace 12 partidos.

El DT ya tiene una base armada con el arquero Agustín Marchesín, al mediocampista Leandro Paredes, y al delantero Edinson Cavani, muy cuestionado.

La probable formación sería con Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco o Frank Fabra; Paredes, Milton Delgado; Brian Aguirre o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel, Alan Velasco o Malcom Braida; y Cavani.

