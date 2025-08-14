Inicio Ovación Fútbol Eliminatorias
Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030 cambiarán su formato: el motivo y cuándo se define

Conmebol confirmó que evalúa los cambios que realizará de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas

Por UNO
Conmebol ya piensa en el Mundial 2030.

Mientras los seleccionados se preparan para lo que será la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, desde Conmebol confirmaron que se encuentran analizando los cambios que realizarán de cara al Mundial 2030.

Esto como consecuencia de que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su boleto asegurado para la máxima cita mundialista, debido a que serán países anfitriones del torneo que posteriormente se trasladará a suelo europeo.

Alejandro Domínguez.jpg
Alejando Domínguez, presidente de Conmebol, ya analiza los cambios para las Elimiantorias del Mundial 2030.

La decisión de Conmebol con las Eliminatorias Sudamericanas

La directora jurídica de Conmebol, Montserrat Jiménez, confirmó que el organismo sudamericano analiza modificar el formato de las Eliminatorias para el Mundial 2030, ante la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitriones. La decisión final se tomará en noviembre.

Con la mira puesta en la Copa del Mundo del Centenario, que comenzará en Sudamérica y culminará en Europa, el ente trabaja en la reestructuración de la competencia, afectada por la pérdida de tres selecciones en la disputa por los cupos mundialistas.

“Las Eliminatorias 2030 es un tema que está en agenda. Ya tenemos tres clasificados y hay que darle una vuelta a las Eliminatorias para que no se vuelva aburrida”, afirmó Jiménez en diálogo con DSports.

La funcionaria reveló que se consideraron más de diez modelos distintos de clasificación, aunque aún no hay consenso: “Se está trabajando mucho, en poco tiempo vamos a tener humo blanco. Se plantearon más de 10 tipos de Eliminatorias distintas y aún no hay acuerdo”, explicó.

Además, Jiménez anticipó que el nuevo formato buscará posicionar a la región a nivel global: “El formato será totalmente distinto que nos va a posicionar a nivel mundial”.

Jiménez también subrayó la necesidad de que el certamen clasificatorio genere ingresos significativos y sirva como plataforma para otros torneos: “Deben ser las que más recauden en el mundo y que las Eliminatorias también nos den el puntapié para clasificar a otros torneos”.

En paralelo, crecen las posibilidades de que Sudamérica sea sede del Mundial de Clubes 2029, como parte de los festejos por los 100 años del primer Mundial. Aunque Brasil ya oficializó su candidatura, no se descarta que Argentina, Uruguay y Paraguay también sean considerados, en sintonía con su rol protagónico en 2030.

Esta eventual mudanza de hemisferio podría implicar un cambio de fecha para el torneo ya que se evalúa un enroque con la Copa Intercontinental, lo que permitirá que el Mundial de Clubes se dispute en diciembre de 2028 o enero de 2029, y reservar el cierre de temporada europea para el certamen interconfederativo.

