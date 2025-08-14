Una de las mejores pizzerías del mundo está en Argentina

Entre hornos de leña, masa aireada y salsa con aroma a tomate fresco, nuestro país se coló en el podio gracias a Ti Amo, en Adrogué (Buenos Aires), que se quedó con el tercer puesto. Un logro que no solo habla de buena pizza, sino de pasión, constancia y un amor profundo por la gastronomía.

Pizzeria Ti Amo

Las mejores pizzerías de Argentina

Además de Ti Amo, otras pizzerías argentinas lograron destacar entre las 50 mejores de la región. Desde propuestas napolitanas que parecen recién salidas de Nápoles hasta versiones más creativas que fusionan ingredientes locales con técnicas clásicas, la pizza en Argentina se vive como una experiencia. Cada lugar tiene su toque, ya sea un borde inflado y crocante, un queso que se estira sin fin o una salsa que despierta recuerdos de la cocina de la abuela.

Pizzerías argentinas destacadas en el ranking 2024: