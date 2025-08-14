Esta cascada cuenta con una altura de 979 metros

Esta cascada cuenta con una altura de 979 metros, y 807 metros de caída ininterrumpida

Lo que hace única a esta cascada de América del Sur no es solo su altura, sino también la forma en que el agua cae. Al descender desde casi un kilómetro de altura, el agua se pulveriza en el aire antes de llegar al suelo, creando una especie de niebla constante que rodea la caída.

Este fenómeno le da un aspecto casi mágico y convierte a esta cascada en una de las maravillas naturales más espectaculares del mundo. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuentra.

América del Sur
El Salto Ángel es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Se puede decir que su altura llega a ser de casi tres veces el Empire State Building de Nueva York.

El Salto Ángel es una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Se puede decir que su altura llega a ser de casi tres veces el Empire State Building de Nueva York.

El país de América del Sur con la cascada más alta del mundo

Según el récord guinness el Salto Ángel, ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, Venezuela, ostenta el título de la cascada más alta del mundo, con una altura impresionante de 979 metros. Su nombre oficial es “Kerepakupai Merú”, que proviene de la lengua pemón, el pueblo indígena que habita la región, mientras que el nombre “Salto Ángel” honra a Jimmy Angel, un aviador estadounidense que exploró la zona en 1933.

El Salto Ángel se encuentra sobre el Auyán-tepui, una de las mesetas o tepuyes más grandes de la región de la Gran Sabana. Los tepuyes son formaciones geológicas muy antiguas en América del Sur, de miles de millones de años, que han resistido la erosión y dan origen a paisajes únicos y ecosistemas endémicos. La combinación del tepuy, la altura de la caída y la pulverización del agua crea un entorno natural de gran belleza y biodiversidad, con especies de flora y fauna que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

América del Sur (2)
Su imponente estructura y caída de sus aguas hacen de este lugar un espacio mágico, espiritual y único rodeado de exquisita naturaleza.

Su imponente estructura y caída de sus aguas hacen de este lugar un espacio mágico, espiritual y único rodeado de exquisita naturaleza.

América del Sur: ¿Cómo ingresar a esta cascada?

El acceso a esta cascada de América del Sur no es sencillo. Debido a su ubicación remota, la mayoría de los visitantes llegan en avioneta desde Ciudad Bolívar o Canaima, seguidos por paseos en canoa a través de ríos rodeados de selva tropical. Esta dificultad de acceso ha contribuido a preservar el entorno, manteniendo la cascada prácticamente intacta y asegurando que la experiencia de visitarla sea exclusiva y espectacular.

Además de su valor turístico, el Salto Ángel tiene importancia cultural y ambiental. Para los pemones, la cascada y el tepuy son lugares sagrados, cargados de leyendas y simbolismos. En el mundo, representa un ejemplo de la grandeza de la naturaleza y la necesidad de conservar estos ecosistemas únicos frente a amenazas como la minería ilegal, la deforestación y el cambio climático.

Temas relacionados:

Te puede interesar