Inicio Sociedad América del Sur
Mundo

El país con más aves está en América del Sur: posee especies únicas en el mundo

Un país de América del Sur, que es el segundo más biodiverso del mundo, tiene el privilegio de contar con la mayor cantidad de especie de aves. Descubre cuál es

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El país con más aves está en América del Sur: posee especies únicas en el mundo

El país con más aves está en América del Sur: posee especies únicas en el mundo

Con más de 1.900 especies registradas, este país de América del Sur supera a cualquier otra nación en cantidad de aves, convirtiéndolo en un paraíso para los ornitólogos, naturalistas y amantes de la naturaleza.

Esta impresionante diversidad de pájaros se debe a la variada geografía y clima. Este país de América del Sur cuenta con múltiples ecosistemas: selvas tropicales, montañas de los Andes, llanuras, costas en el océano Pacífico y el mar Caribe, así como páramos y desiertos. Te contamos de qué nación se trata.

America del sur .jpg
América del Sur es una región biodiversidad, entre los países que la conforma destaca uno por poseer especies de aves únicas

América del Sur es una región biodiversidad, entre los países que la conforma destaca uno por poseer especies de aves únicas

El país con más aves está en América del Sur: posee especies únicas en el mundo

Según la ONG internacional WWF Colombia es reconocido mundialmente como el país con la mayor diversidad de especies de aves. Esta característica no solo es orgullo nacional o una ventaja destacada para la región de América del Sur, sino también una responsabilidad para conservar y proteger uno de los tesoros más valiosos de la biodiversidad del mundo.

Las regiones más destacadas para la observación de aves en Colombia son:

  • la Amazonía
  • la Sierra Nevada de Santa Marta
  • el Chocó biogeográfico
  • los Andes

Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta, una montaña aislada cerca del Caribe, alberga muchas especies endémicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Asimismo, la selva amazónica colombiana es hogar de una gran variedad de aves exóticas y coloridas.

Aves Colombia
Inca de Frontino, con plumaje verde brillante. Es un colibrí rarísimo que solo se ve en Colombia

Inca de Frontino, con plumaje verde brillante. Es un colibrí rarísimo que solo se ve en Colombia

América del Sur: el país que es un paraíso de biodiversidad

Entre las aves más famosas que habitan en Colombia se encuentran

  • el guacamayo rojo
  • el cóndor de los Andes
  • el tucán
  • diversas especies de colibríes

La abundancia y variedad hacen que el turismo de avistamiento de aves sea una actividad económica en crecimiento, atrayendo visitantes internacionales interesados en la biodiversidad.

Además, la diversidad de aves en Colombia tiene un papel crucial en la salud de sus ecosistemas. Los pájaros contribuyen a la polinización, dispersión de semillas y control de plagas, manteniendo el equilibrio ambiental. Por esta razón, la conservación de sus hábitats es fundamental para proteger esta riqueza natural.

Sin embargo, a pesar de su gran biodiversidad, este país de América del Sur enfrenta desafíos ambientales como la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático, que amenazan la supervivencia de muchas especies. Organizaciones locales e internacionales trabajan para promover políticas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.

Temas relacionados:

Te puede interesar